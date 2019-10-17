Масштабная цифровизация: подведены итоги XII Алтайского регионального ИТ-форума

Алтайский региональный ИТ-форум – одно из самых масштабных событий в сфере информационных технологий в Алтайском крае – прошел с 10 по 12 октября 2019 года.

В текущем году на мероприятие зарегистрировалось более тысячи участников из разных городов России, представляющие федеральные министерства и ведомства, региональные органы государственной власти и органы местного самоуправления, научного сообщества, а также ведущие вендоры, дистрибьюторы и реселлеры IT-индустрии.

Деловая программа форума включала более 10 тематических площадок, на которых работали около 100 экспертов и спикеров, среди них – основатель компании "1С" Борис Нуралиев, известный тренер по кибербезопасности Алексей Лукацкий, а также руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Хилов.

Как отмечают организаторы, тематика форума 2019 года определена приоритетными направлениями развития государственной политики, обозначенными в майском указе президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" № 204 в части развития институтов цифровой экономики.

Торжественная церемония открытия форума состоялась в Барнауле на площадке Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина. В пленарном заседании приняли участие заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, начальник управления цифрового регулирования и продвижения проектов Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Александр Антонов, директор ООО "1С" Борис Нуралиев, генеральный директор Исполнительной дирекции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов Михаил Зайцев, представитель Cisco Никита Беляев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, а также заместитель главного редактора CRN/RE Светлана Белова.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь зачитал приветственное слово губернатора Алтайского края Виктора Томенко к участникам форума.

В обращении губернатор Алтайского края отметил достижения региона в развитии IT-сферы края, а также назвал приоритеты дальнейшей работы, которые определены национальным проектом "Цифровая экономика Российской Федерации" и принятыми на ее основе региональными проектами:

"К концу 2024 года планируется:

довести долю цифрового взаимодействия граждан и коммерческих организаций с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления до 70%;

обеспечить возможность получения приоритетных государственных услуг и сервисов без необходимости личного посещения органов власти или МФЦ, в автоматизированном режиме, проактивно;

переобучить не менее 11,5 тысячи трудоспособных жителей края по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования;

предусмотреть использование органами исполнительной власти Алтайского края преимущественно отечественного программного обеспечения;

обеспечить защиту государственных информационных систем на высоком уровне, чтобы средний срок их простоя в результате компьютерных атак не превышал часа".

Важным результатом стало подписание министерством цифрового развития и связи Алтайского края двух соглашений.

Первое из них – с компанией "1С" и Алтайским государственным университетом – направлено на реализацию в крае федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Второе – с министерством сельского хозяйства Алтайского края и ПАО "Ростелеком". Его предмет – реализация и масштабирование лучших практик, в том числе по обеспечению развития цифровых платформ и формированию единой региональной экосистемы цифрового сельского хозяйства.

Сторонами соглашения в ходе форума уже проведены первые рабочие встречи, на которых намечены совместные шаги по достижению обозначенных целей.

Ключевыми событиями первого дня форума стали:

Выездное совещание Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию информационных технологий и цифровой экономики "Цифровизация сельского хозяйства". Эта площадка является актуальной для Алтайского края как для одного из пилотных регионов по данному направлению. В дискуссии о целях и задачах цифровой трансформации сельского хозяйства, существующих барьерах и способах их преодоления приняли участие представители Минсвязи Алтайского края, Минсельхоза Алтайского края, научного сообщества, коммерческих предприятий.

Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов "Проект "Умный город". Муниципальные аспекты". Модератором секции выступил Павел Хилов, руководитель Экспертного центра электронного государства. На конференции обсуждались вопросы муниципальной информатизации, презентовались конкретные решения построения "умных" городов.

Научно-практическая конференция "Новые информационные технологии в образовании", которая прошла на площадке Алтайского государственного университета. Внимание и активный интерес аудитории вызвал подробный доклад главы компании "1С", руководителя рабочей группы "Кадры для цифровой экономики" Бориса Нуралиева. Он рассказал о направлениях подготовки IT-кадров, о роли компании "1С" в воспитании молодого поколения айтишников. Начальник отдела реализации федеральных программ и проектов Елена Долгова рассказала о региональной составляющей федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", о таких механизмах его реализации, как цифровые сертификаты, единые онлайн-сервисы дополнительного образования, направленного на получение гражданами цифровых компетенций, тематические смены для школьников, повышение квалификации и дополнительное образование специалистов и сотрудников органов власти.

Новинкой форума стали так называемые киберучения, прошедшие в крае впервые. Их провел бизнес-консультант компании Cisco, автор блога "Бизнес без опасности" Алексей Лукацкий.

В соревнованиях приняли участие пять команд, сформированных по отраслевому признаку: образование, здравоохранение, госуправление, коммерческие компании, финансовые органы.

Суть киберучений – решение кейсов, реальных инцидентов, которые происходили на предприятиях. Участникам нужно было "примерить" такой негативный опыт на себя, предложить оптимальный вариант действий в кризисных ситуациях, отработать типичные ошибки.

Также на форуме прошел конкурс "Мисс-ИТ", участницами которого стали сотрудницы региональных ИТ-компаний. Победительницы были объявлены на закрытии первого дня форума.

Также на торжественном мероприятии, завершающем программу первого дня форума, были вручены награды партнерам и спонсорам, дипломы губернатора Алтайского края и денежные призы от Алтайской торгово-промышленной палаты победителям и лауреатам ежегодного краевого конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае", благодарности – членам экспертного совета названного конкурса.

Одним из ключевых мероприятий второго дня форума стал круглый стол "Цифровизация промышленности. Что такое "Цифровое предприятие" и как им стать?", состоявшийся на площадке Алтайского завода прецизионных изделий.

В мероприятии приняли участие руководители Алтайского завода прецизионных изделий; Министерства цифрового развития и связи Алтайского края; Министерства промышленности и энергетики Алтайского края; Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова; Сбербанка, местных предприятий "Ринософт" и "Велес+", а также представители завода КамАЗ, активно внедряющего в производство цифровые технологии.

В ходе заседания рассмотрен опыт цифровизации Алтайского завода прецизионных изделий, изучена практика внедрения цифровых технологий на промышленных предприятиях Алтайского края, рассмотрены особенности и проблемы подготовки кадров для цифровой промышленности и т.д.

Участники встречи отметили особую пользу обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации непосредственно на площадках предприятий, внедряющих у себя на местах сквозные технологии.

Напомним, в прошлом году аналогичное выездное мероприятие состоялось на базе АО "Алтайвагон".

Кроме этого, 11 октября продолжила свою работу конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов "Проект "Умный город". Муниципальные аспекты".

Мероприятия завершились 12 октября в Белокурихе деловой встречей партнеров форума с правительством Алтайского края, в ходе которой участники обсудили особенности цифровизации основных отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края.

Организатором IТ-форума выступила Алтайская торгово-промышленная палата в лице комитета по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

Партнеры ИТ-форума:

• генеральный партнер – Cisco;

• стратегические партнеры — Dell Technologies, CyberPower;

• Официальные партнеры – Legrand, Xerox, Агат-РТ, "Доктор Веб", Astra Linux, "Базальт СПО", НТЦ ИТ РОСА;

• партнеры секции – ABBYY, DEPO Computers, Positive Technologies, "ИнфоТеКС", "Код Безопасности", "Конфидент", Merlion, "1С-Галэкс";

• партнеры ЭКСПО-зоны – "АСКОН", Сибирское Техническое Бюро, CommuniGate Systems, Epson;

• технические партнеры – "Галэкс", "MEM Групп";

• официальный оператор – Алтайский филиал ПАО "Ростелеком".