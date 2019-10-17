Четверг, 17 Октябрь, 17:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,35
€ 71,05
Обь
20см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон на АлтаеГород. Слушай!Ускоренное развитие Алтая
Новости

Масштабная цифровизация: подведены итоги XII Алтайского регионального ИТ-форума

, ИА "Амител"
Выбор "Мисс ИТ", 10 тематических площадок, подписание важных соглашений, награждения – чем еще запомнится грандиозное событие

Алтайский региональный ИТ-форум – одно из самых масштабных событий в сфере информационных технологий в Алтайском крае – прошел с 10 по 12 октября 2019 года.

В текущем году на мероприятие зарегистрировалось более тысячи участников из разных городов России, представляющие федеральные министерства и ведомства, региональные органы государственной власти и органы местного самоуправления, научного сообщества, а также ведущие вендоры, дистрибьюторы и реселлеры IT-индустрии.

Деловая программа форума включала более 10 тематических площадок, на которых работали около 100 экспертов и спикеров, среди них – основатель компании "1С" Борис Нуралиев, известный тренер по кибербезопасности Алексей Лукацкий, а также руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Хилов.

Как отмечают организаторы, тематика форума 2019 года определена приоритетными направлениями развития государственной политики, обозначенными в майском указе президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" № 204 в части развития институтов цифровой экономики.

Торжественная церемония открытия форума состоялась в Барнауле на площадке Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина. В пленарном заседании приняли участие заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, начальник управления цифрового регулирования и продвижения проектов Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Александр Антонов, директор ООО "1С" Борис Нуралиев, генеральный директор Исполнительной дирекции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов Михаил Зайцев, представитель Cisco Никита Беляев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, а также заместитель главного редактора CRN/RE Светлана Белова.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь зачитал приветственное слово губернатора Алтайского края Виктора Томенко к участникам форума.

В обращении губернатор Алтайского края отметил достижения региона в развитии IT-сферы края, а также назвал приоритеты дальнейшей работы, которые определены национальным проектом "Цифровая экономика Российской Федерации" и принятыми на ее основе региональными проектами:

"К концу 2024 года планируется:

  • довести долю цифрового взаимодействия граждан и коммерческих организаций с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления до 70%;
  • обеспечить возможность получения приоритетных государственных услуг и сервисов без необходимости личного посещения органов власти или МФЦ, в автоматизированном режиме, проактивно;
  • переобучить не менее 11,5 тысячи трудоспособных жителей края по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования;
  • предусмотреть использование органами исполнительной власти Алтайского края преимущественно отечественного программного обеспечения;
  • обеспечить защиту государственных информационных систем на высоком уровне, чтобы средний срок их простоя в результате компьютерных атак не превышал часа".

Важным результатом стало подписание министерством цифрового развития и связи Алтайского края двух соглашений.

Первое из них – с компанией "1С" и Алтайским государственным университетом – направлено на реализацию в крае федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Второе – с министерством сельского хозяйства Алтайского края и ПАО "Ростелеком". Его предмет – реализация и масштабирование лучших практик, в том числе по обеспечению развития цифровых платформ и формированию единой региональной экосистемы цифрового сельского хозяйства.

Сторонами соглашения в ходе форума уже проведены первые рабочие встречи, на которых намечены совместные шаги по достижению обозначенных целей.

Ключевыми событиями первого дня форума стали:

  • Выездное совещание Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию информационных технологий и цифровой экономики "Цифровизация сельского хозяйства". Эта площадка является актуальной для Алтайского края как для одного из пилотных регионов по данному направлению. В дискуссии о целях и задачах цифровой трансформации сельского хозяйства, существующих барьерах и способах их преодоления приняли участие представители Минсвязи Алтайского края, Минсельхоза Алтайского края, научного сообщества, коммерческих предприятий.
  • Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов "Проект "Умный город". Муниципальные аспекты". Модератором секции выступил Павел Хилов, руководитель Экспертного центра электронного государства. На конференции обсуждались вопросы муниципальной информатизации, презентовались конкретные решения построения "умных" городов.
  • Научно-практическая конференция "Новые информационные технологии в образовании", которая прошла на площадке Алтайского государственного университета. Внимание и активный интерес аудитории вызвал подробный доклад главы компании "1С", руководителя рабочей группы "Кадры для цифровой экономики" Бориса Нуралиева. Он рассказал о направлениях подготовки IT-кадров, о роли компании "1С" в воспитании молодого поколения айтишников. Начальник отдела реализации федеральных программ и проектов Елена Долгова рассказала о региональной составляющей федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", о таких механизмах его реализации, как цифровые сертификаты, единые онлайн-сервисы дополнительного образования, направленного на получение гражданами цифровых компетенций, тематические смены для школьников, повышение квалификации и дополнительное образование специалистов и сотрудников органов власти.

Новинкой форума стали так называемые киберучения, прошедшие в крае впервые. Их провел бизнес-консультант компании Cisco, автор блога "Бизнес без опасности" Алексей Лукацкий.

В соревнованиях приняли участие пять команд, сформированных по отраслевому признаку: образование, здравоохранение, госуправление, коммерческие компании, финансовые органы.

Суть киберучений – решение кейсов, реальных инцидентов, которые происходили на предприятиях. Участникам нужно было "примерить" такой негативный опыт на себя, предложить оптимальный вариант действий в кризисных ситуациях, отработать типичные ошибки.

Также на форуме прошел конкурс "Мисс-ИТ", участницами которого стали сотрудницы региональных ИТ-компаний. Победительницы были объявлены на закрытии первого дня форума.

Также на торжественном мероприятии, завершающем программу первого дня форума, были вручены награды партнерам и спонсорам, дипломы губернатора Алтайского края и денежные призы от Алтайской торгово-промышленной палаты победителям и лауреатам ежегодного краевого конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае", благодарности – членам экспертного совета названного конкурса.

Одним из ключевых мероприятий второго дня форума стал круглый стол "Цифровизация промышленности. Что такое "Цифровое предприятие" и как им стать?", состоявшийся на площадке Алтайского завода прецизионных изделий.

В мероприятии приняли участие руководители Алтайского завода прецизионных изделий; Министерства цифрового развития и связи Алтайского края; Министерства промышленности и энергетики Алтайского края; Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова; Сбербанка, местных предприятий "Ринософт" и "Велес+", а также представители завода КамАЗ, активно внедряющего в производство цифровые технологии.

В ходе заседания рассмотрен опыт цифровизации Алтайского завода прецизионных изделий, изучена практика внедрения цифровых технологий на промышленных предприятиях Алтайского края, рассмотрены особенности и проблемы подготовки кадров для цифровой промышленности и т.д.

Участники встречи отметили особую пользу обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации непосредственно на площадках предприятий, внедряющих у себя на местах сквозные технологии.

Напомним, в прошлом году аналогичное выездное мероприятие состоялось на базе АО "Алтайвагон".

Кроме этого, 11 октября продолжила свою работу конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов "Проект "Умный город". Муниципальные аспекты".

 

Мероприятия завершились 12 октября в Белокурихе деловой встречей партнеров форума с правительством Алтайского края, в ходе которой участники обсудили особенности цифровизации основных отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края.

Организатором IТ-форума выступила Алтайская торгово-промышленная палата в лице комитета по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

Партнеры ИТ-форума:
•    генеральный партнер – Cisco;
•    стратегические партнеры — Dell Technologies, CyberPower;
•    Официальные партнеры – Legrand, Xerox, Агат-РТ, "Доктор Веб", Astra Linux, "Базальт СПО", НТЦ ИТ РОСА;
•    партнеры секции – ABBYY, DEPO Computers, Positive Technologies, "ИнфоТеКС", "Код Безопасности", "Конфидент", Merlion, "1С-Галэкс";
•    партнеры ЭКСПО-зоны – "АСКОН", Сибирское Техническое Бюро, CommuniGate Systems, Epson;
•    технические партнеры – "Галэкс", "MEM Групп";
•    официальный оператор – Алтайский филиал ПАО "Ростелеком".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
17:30
Огромную яму на проезжей части выкопали барнаульские дорожники и забыли закопать 0
17:07
Журнал MAXIM предложил демонам утаскивать грешников в Барнаул 5
16:57
Возбуждено дело по заявлению новгородской журналистки об изнасиловании на вечеринке 1
16:55
Масштабная цифровизация: подведены итоги XII Алтайского регионального ИТ-форума 0
16:30
В Минсоцзащиты заявили, что у пенсионерки, спасенной из сарая, есть все необходимое 3
16:21
Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Республике Алтай 2
16:10
Информацию о жестоком обращении с шестью детьми проверят власти Алтайского края 0
15:49
Томские ученые нашли способ обеспечить питьевой водой отдаленные районы 0
15:32
Объем выдачи ипотеки ВТБ в Алтайском крае вырос на 19% 1
15:26
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за налога, который предложил Чубайс 15
15:08
Мобильного оператора в Алтайском крае оштрафовали за рассылку рекламы 8
14:51
Житель Алтая угрожал жене ножом и с пикой пытался напасть на полицейского 0
14:37
Тело ученицы обнаружили в новосибирской школе 0
14:22
Смолов поблагодарил жителей алтайского села за Дом культуры и пообещал приехать 2
14:15
Жители Алтайского края обнаружили медведя рядом с населенным пунктом 3
13:51
Житель Барнаула рассказал о своре собак, которые с кладбища прибегают во дворы домов 23
13:47
В алтайском селе после трехлетнего перерыва открылся фельдшерско-акушерский пункт 0
13:27
Amic.ru подарит десять билетов на концерт Concord Orchestra в Барнауле 3
13:07
Сбор вещей для бабушки, которую спасли из сарая, начали в Барнауле 2
12:59
Микроавтобус с туристами перевернулся в Республике Алтай 0
12:47
2500 классических игр MS-DOS доступны бесплатно в браузере. Повод вспомнить детство 6
12:32
"Если тебя поддерживают, значит, ты сильный": что резидентство дает бизнесу Алтая 0
12:29
В Барнауле ребенок выпил жидкость для розжига, среагировав на красивую бутылку 23
12:16
Глава алтайского Минфина рассказал о ключевых новшествах бюджета на 2020 год 0
11:57
Квартиру с мраморными полами и ананасом продают в Барнауле за 8,8 млн рублей 24
11:42
Момент истины. Лучшие фото дикой природы этого года 3
11:28
Алтайский край и Монголия намерены расширить аграрное сотрудничество 1
11:11
Путин поручил усилить мотивацию классных руководителей в школах 21
11:07
Фальшивомонетчики изобрели новый вид поддельных купюр для банкоматов 6
10:58
Уникальный фильм-экспедиция о культуре народов Алтая появился в Сети 0
10:42
Главный бухгалтер школы и детсада в алтайском селе украла из бюджета больше 600 тысяч 2
10:11
В Барнауле сняли на видео путь до школы, похожий на маршрут убитой девочки в Саратове 45
10:03
Родители младшеклассников перестанут платить за питание, но рацион будет жесткий 27
10:02
Барнаульцы могут бесплатно протестировать уникальные тренажеры для спины и суставов 0
09:41
В ГИБДД рассказали о новых устройствах для контроля скорости 10
09:32
В налоговых инспекциях Алтайского края пройдет День открытых дверей 0
09:13
Две легковушки и автобус столкнулись на перекрестке в Барнауле 8
09:01
Осень может быть теплой и вкусной, если выбрать для себя особый десерт 0
08:55
"Нажми и молись": умный браслет для молитв выпустили в Ватикане 11
08:47
Молодая женщина умерла после родов из-за грубой врачебной ошибки 16
08:31
Впереди – Байкал: время утепляться и выигрывать тур на красивейшее озеро страны 0
08:25
Съесть порцию настроения: какие гормоны управляют нашей жизнью и как их получить? 1
08:11
Изъятые у коррупционеров "дворцы" не хотят отдавать малоимущим и сиротам 13
08:02
Успеть за 120 секунд: "Макдоналдс" запустил в Барнауле новый челлендж 4
07:52
Юные шахматисты Алтайского края съедутся на турнир в Мамонтово 0
07:46
Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram 0
07:32
Как в кино: в Алтайском крае восхищаются детьми и дают взрослым сыграть разные роли 0
07:21
Почему болит спина: медики назвали главные и самые опасные причины 4
07:14
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске 5
07:01
Барнаульцы назвали самый раздражающий фактор жизни в квартире 0
06:42
Отдыхать – хорошо, работать – выгодно: как оплачивается работа в праздники и выходные 0
06:21
Как меняют бездомных животных забота и любовь 2
06:02
Первый снег в Алтайском крае выпадет 17 октября 16

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.