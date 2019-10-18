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Генпрокуратура объяснила, почему сняли с поста в Ставрополе экс-зампрокурора Алтая

, ИА "Амител"
Последние три года Анатолий Богданчиков возглавлял региональную прокуратуру
Анатолий Богданчиков / Фото: asu.ru

Анатолий Богданчиков / Фото: asu.ru

Анатолий Богданчиков, много лет трудившийся в Алтайском крае, оставил пост прокурора Ставропольского края, сообщает ТАСС. Причину такого решения объяснил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

"В порядке плановой ротации Генеральной прокуратуры России рассматривается вопрос о замене прокурора, ваш прокурор уходит на аналогичную должность в другой регион", — сообщил Демешин ставропольским депутатам.

Его преемником стал Александр Лоренц. Он ранее трудился первым зампрокурора Омской области.

"В органах прокуратуры служит более четверти века. Прошел за это время путь от стажера помощника прокурора до первого заместителя прокурора Омской области", — проинформировал парламентариев Демешин.

Богданчиков всю свою карьеру строил в Алтайском крае. С мая 1995 года он работал на должностях следователя прокуратуры Октябрьского района Барнаула, прокурора отдела следственного управления прокуратуры края, прокурора Калманского и Локтевского районов края.

В сентябре 2004 года был назначен на должность прокурора Ленинского  района краевой столицы, а в 2007 году возглавил надзорное ведомство Барнаула. До лета 2016 года работал первым заместителем прокурора Алтайского края, а затем получил должность прокурора Ставрополья.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.10.2019 08:36
месный

как писал и говорил Навальный там надо всех садить сплошняком

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