Спикер АКЗС Романенко проверил, какие зарплаты получают алтайские учителя

Председатель АКЗС Александр Романенко посетил барнаульский лицей №3, чтобы лично проверить, насколько выросла зарплата учителей, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.
Председатель алтайского парламента убедился, что оплата труда педагогов в образовательном учреждении действительно выросла. Причем больше чем на треть – с 25 тысяч рублей до 35 тысяч.
"Зарплата объективно повысилась у всех, но по-разному – на две, три, пять и даже на десять тысяч рублей – все зависит от нагрузки учителя, – уточнила директор лицея Елена Савостина. – В прошлом году средняя нагрузка на учителя у нас была 21 час. Сейчас она составляет 23 часа".
В среднем по краю цифры более скромные – рост на 4,1 тысячи рублей (+15%) и достижение отметки в 31,6 тысячи рублей.
Напомним, с сентября заработная плата алтайским учителям начисляется по новой системе. В ее основе – фиксированный оклад. До 1 сентября он составлял 2950 рублей, а с начала учебного года вырос до 7010 рублей. Именно от этой суммы теперь рассчитывают компенсационные и стимулирующие выплаты.
К окладу прибавляется компенсационная часть, обязательная для всех. Она включает стаж и нагрузки, например, проверку тетрадей. Также ввели добавочные коэффициенты в связи с плотностью учеников в классе. На них могут рассчитывать специалисты, в классе которых больше 14 учеников. За каждого последующего (15-го, 16-го и так далее) к зарплате добавляют 1,01% от оклада.
Комментарии
"В прошлом году средняя нагрузка на учителя у нас была 21 час. Сейчас она составляет 23 часа"."
т.е. 21*45мин=15,75 часов в неделю, меньше 40 часов больше чем в два раза, за все остальное доплата + коммуналка 2 тыс.
Не, ну для наглядности нужно сравнить доходы учителей с доходом, например, этого контролера, а так - ни о чем!!!
А если сходить не в лицей, а в простую школу на окраине? Как ни странно, но финансирование почему-то разное! Почему?
за 2 смены! а не за одну...а скоро все школы переведут в одну смену-и сразу статистику попортят )))
Че вы п...те в среднем 25-35 вычтите из общей суммы зарплаты директора и завучей и будет реальная картина, а то в среднем. И у кого то она поднялась, а у кого то минус 8тыс от заплаты по новым расчетам, в прошлом году получал 33тыс, а в этом году 25тыс и это причем часов стало на 3часа больше.