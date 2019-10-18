Эрдоган объявил закрытым вопрос о поставках С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган публично подтвердил, что вопрос о поставках в страну российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
"Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело. Они будут поставлены в следующем месяце", — подчеркнул турецкий лидер.
Ранее Эрдоган объяснил, почему несмотря на ультиматум США, он выбирает С-400. По его словам, американская сторона попросту не смогла предложить те же условия соглашения, какие сделали россияне.
Президент Турции также выразил негодование по поводу попытки давления со стороны Вашингтона, назвав такую стратегию "очень неправильной".
Комментарии