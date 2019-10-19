Футболист сборной России отремонтировал аудиторию барнаульского педа

Футболист сборной России и чемпион России по футболу Александр Ерохин отремонтировал аудиторию в АлтГПУ, сообщают "Вести".
В этом году Александр закончил магистратуру вуза и на встрече со студентами предложил сделать подарок учебному заведению.
Спортсмен самостоятельно закупил все оборудование и материалы. В аудитории поменяли парты, двери, сделали ремонт. Сейчас художник работает над картиной и после окончания его работы аудитория будет открыта.
Помещение расположено на первом этаже корпуса и оформлено в цветах питерского "Зенита", в составе которого Александр в прошлом году стал победителем Российской премьер-лиги.
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