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Новый способ борьбы с недоливом на АЗС предложил глава Росстандарта

, ИА "Амител"
Сейчас сложно поймать нарушителей, особенно когда есть "кнопка", в нужный момент отключающая недолив
Недоливают понемногу, но это система / Фото: sensum-club.pro

Недоливают понемногу, но это система / Фото: sensum-club.pro

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал "Российской газете", что ведомство готовит новые проверки автозаправочных станций, в ходе которых будет исследоваться не конкретная колонка, а ее системная работа и связь с оператором за кассой.

Абрамов отметил, что недолив — это преимущественно результат манипуляций с программным обеспечением топливораздаточных колонок (ТРК). Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива.

"Помните, была такая проблема с процентом выигрыша в игровых автоматах? То же самое и здесь. Индикатор покажет вам 30 литров, но на самом деле в бак попало 29,7 литра, а если показывает 60 литров — 59,4 и так далее. Это немного, и датчик в баке эту разницу даже не поймает", — рассказал глава ведомства.

При этом, как он подчеркнул, если с официальной проверкой приехать на автомобиле с символикой Росстандарта, то все нормально: купили 20 литров и залили 20 литров.

"Чтобы увидеть, как дела обстоят на самом деле, существуют два варианта — тайный покупатель и неожиданный визит проверяющих, в ходе которого они предлагают запустить конкретные ТРК и с помощью специального мерника смотрят, сколько топлива в реальности отпущено", — отметил Абрамов.

Он отметил, что для софта игровых автоматов в свое время ввели периодическую сертификацию и независимую оценку, и манипуляции сразу прекратились.

"Здесь мы будем двигаться примерно в том же направлении. Проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как измерительная система, в том числе в связке с оператором за кассой. Сегодня при проверке на АЗС нам говорят: "Зачем вы к кассиру заходите? Тестируйте колонку, а мы запустим, как положено". Только когда проверка будет комплексной и внезапной, мы сможем оперативно выявлять недолив", — уверен Абрамов.

Сейчас же шансов поймать нарушителей немного, особенно когда есть "кнопка", которая недолив в нужный момент отключает, добавил глава Росстандарта.

Законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива, готовится к внесению в правительство. Другой законопроект, вводящий оборотные штрафы за недолив, уже был внесен в правительство, но инициатива будет реализована, видимо, немного иначе — предложенный подход планируется интегрировать в готовящуюся сейчас новую версию Кодекса РФ об административных правонарушениях

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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