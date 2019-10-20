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Трех человек сбили на пешеходном переходе в Барнауле

, ИА "Амител"
Женщина в тяжелом состоянии, у остальных тоже есть травмы, но не такие серьезные

Трех человек сбили на зебре в Барнауле / Фото: vk.com/barneos22 vk.com/incident22

В Барнауле в воскресенье вечером, 20 октября, на пешеходном переходе сбили трех человек, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

ДТП произошло в районе пересечения улицы Анатолия и проспекта Комсомольского. "Удар немалый был, даже антифриз из радиатора вытек", – рассказывают в комментариях. Очевидцы отмечают, что скорость у автомобиля была большая – это видно по полученным повреждениям.

В паблике "Инцидент Барнаул" отмечают, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у остальных тоже есть травмы, но не такие серьезные. 

"Вроде все уехали живыми, только одну женщину увезли без сознания. Никаких наушников у них в ушах не было, все из карманов выпало. С ними, как я поняла, еще ребенок был, его автомобиль не задел", – рассказывают очевидцы.

По словам местных жителей, по Комсомольскому проспекту всегда автомобили "летали", а как его отремонтировали, так вообще взлетная полоса стала.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

20.10.2019 19:58
- гость -

Пересечение Комсомольского и Интернациональной видел несколько наездов на пешеходов.

20.10.2019 19:59
- гость -

Перекресток фиговый. Все несутся в четыре ряда и переход без светофора. Вот там нужен светофор.

20.10.2019 20:10
Пионер

Все трое в шары долбились? Круть-верть головой право-лево - олень несется - оленя пропустили, пожелали ему здоровья и эрекции всегда, спокойно перешли.

20.10.2019 20:16
- гость -

20.10.2019 20:10
Пионер

Я там хожу иногда в "Ярче", замучишься ждать, когда пропустят, и всё равно ссыкляво переходить. Комсомольский не детсткий по ширине. Рядом с такими магазинами нужен переход.

20.10.2019 20:27
- гость -

Лишать прав пожизненно, за нарушение в тюрьму надолго. А сейчас обязать возместить ущерб здоровью и выплатить моральный вред очень много. Глядишь, и поубавиться "оленей" , которым надо, как барину, обязательно дорогу уступать.

20.10.2019 20:27
- гость -

А вы видели какой мощности там свет горит - ни хрена не видно! Езжу там каждое утро. Хоть бы у переходов дополнительное освещение сделали бы.

20.10.2019 20:50
- гость -

Фотки классные на хонор снимали$ или сиоми$

20.10.2019 20:53
владимир

Может водила прав,надо всех сбивать на пешеходках.

20.10.2019 20:55
месный

20.10.2019 20:10
Пионер

Пиуууу а ты не подумал, а хотя тебе нечем, что они убедились в силу своих возможностей но вот водятел проворнее оказался. Нужно стремится к тому, чтобы таких водятлов не стало в принцыпе!

20.10.2019 21:08
Пионер

Мяско, а ты не подумал (, хотя о чем это я), что со времен царя гороха, грабить и убивать не хорошо. Но, почему-то, это не прекращается. Здесь тот же принцип. Ты лишь можешь максимально обезопасить себя, повернув продырявленную гвоздями свою бестолковку сначала налево, потом направо.

20.10.2019 21:27
- гость -

20.10.2019 20:10
Пионер
Все трое в шары долбились? Круть-верть головой право-лево - олень несется - оленя пропустили, пожелали ему здоровья и эрекции всегда, спокойно перешли.
-------
Ты не охренел? Водитель-дятел, сбил ТРОИХ пешеходов на пешеходном переходе. Это преступление! А ты обвиняешь пострадавших.
Как у тебя голова работает, я поражаюсь...

20.10.2019 21:28
месный

20.10.2019 21:08
Пионер

Пиуууу а моя бестолковка гвозди ещё не растеряла йа ей хорошо кручу, но вот в чём штука не все такие чё их убивать теперь чтоли? У меня к тебе один вопрос, а ты в бронежелете ходишь? Ну всякое же творится, малоли что, а ты не предпринял все меры чтоб сибэ обезопасить? Люди тоже по земле ходят даже не со времени царя гороха а даже немного пораньше, а тока потом появились машины и для того, чтобы они никого не убивали было придумано ПДД которое нужно неукоснительно выполнять если сел за руль или не садиться туда вообще. Я вот думаю если и смертная казнь у нас нужна, то вот только для таких кто даже не собирается выполнять ПДД садясь за руль и те кто попадает в ДТП по причине ехал со скоростью у которой тормозной путь дальше чем вижу - прям при первомжу случае казнить нафиг иначе не поймут никак остальные.

20.10.2019 21:43
Пионер

и для того, чтобы они никого не убивали было придумано ПДД которое нужно неукоснительно выполнять

Все верно. Только пдд было придумано как для механизмов адских, так и для пешеходов. И нет в пдд пункта о невменяемости тех или других. А соблюдать надо, причем всем - тут ты,конечно, первый раз в жизни прав.

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