Трех человек сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Трех человек сбили на зебре в Барнауле / Фото: vk.com/barneos22 vk.com/incident22
В Барнауле в воскресенье вечером, 20 октября, на пешеходном переходе сбили трех человек, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
ДТП произошло в районе пересечения улицы Анатолия и проспекта Комсомольского. "Удар немалый был, даже антифриз из радиатора вытек", – рассказывают в комментариях. Очевидцы отмечают, что скорость у автомобиля была большая – это видно по полученным повреждениям.
В паблике "Инцидент Барнаул" отмечают, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у остальных тоже есть травмы, но не такие серьезные.
"Вроде все уехали живыми, только одну женщину увезли без сознания. Никаких наушников у них в ушах не было, все из карманов выпало. С ними, как я поняла, еще ребенок был, его автомобиль не задел", – рассказывают очевидцы.
По словам местных жителей, по Комсомольскому проспекту всегда автомобили "летали", а как его отремонтировали, так вообще взлетная полоса стала.
Комментарии
Пересечение Комсомольского и Интернациональной видел несколько наездов на пешеходов.
Перекресток фиговый. Все несутся в четыре ряда и переход без светофора. Вот там нужен светофор.
Все трое в шары долбились? Круть-верть головой право-лево - олень несется - оленя пропустили, пожелали ему здоровья и эрекции всегда, спокойно перешли.
20.10.2019 20:10
Пионер
Я там хожу иногда в "Ярче", замучишься ждать, когда пропустят, и всё равно ссыкляво переходить. Комсомольский не детсткий по ширине. Рядом с такими магазинами нужен переход.
Лишать прав пожизненно, за нарушение в тюрьму надолго. А сейчас обязать возместить ущерб здоровью и выплатить моральный вред очень много. Глядишь, и поубавиться "оленей" , которым надо, как барину, обязательно дорогу уступать.
А вы видели какой мощности там свет горит - ни хрена не видно! Езжу там каждое утро. Хоть бы у переходов дополнительное освещение сделали бы.
Фотки классные на хонор снимали$ или сиоми$
Может водила прав,надо всех сбивать на пешеходках.
20.10.2019 20:10
Пионер
Пиуууу а ты не подумал, а хотя тебе нечем, что они убедились в силу своих возможностей но вот водятел проворнее оказался. Нужно стремится к тому, чтобы таких водятлов не стало в принцыпе!
Мяско, а ты не подумал (, хотя о чем это я), что со времен царя гороха, грабить и убивать не хорошо. Но, почему-то, это не прекращается. Здесь тот же принцип. Ты лишь можешь максимально обезопасить себя, повернув продырявленную гвоздями свою бестолковку сначала налево, потом направо.
20.10.2019 20:10
Пионер
Все трое в шары долбились? Круть-верть головой право-лево - олень несется - оленя пропустили, пожелали ему здоровья и эрекции всегда, спокойно перешли.
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Ты не охренел? Водитель-дятел, сбил ТРОИХ пешеходов на пешеходном переходе. Это преступление! А ты обвиняешь пострадавших.
Как у тебя голова работает, я поражаюсь...
20.10.2019 21:08
Пионер
Пиуууу а моя бестолковка гвозди ещё не растеряла йа ей хорошо кручу, но вот в чём штука не все такие чё их убивать теперь чтоли? У меня к тебе один вопрос, а ты в бронежелете ходишь? Ну всякое же творится, малоли что, а ты не предпринял все меры чтоб сибэ обезопасить? Люди тоже по земле ходят даже не со времени царя гороха а даже немного пораньше, а тока потом появились машины и для того, чтобы они никого не убивали было придумано ПДД которое нужно неукоснительно выполнять если сел за руль или не садиться туда вообще. Я вот думаю если и смертная казнь у нас нужна, то вот только для таких кто даже не собирается выполнять ПДД садясь за руль и те кто попадает в ДТП по причине ехал со скоростью у которой тормозной путь дальше чем вижу - прям при первомжу случае казнить нафиг иначе не поймут никак остальные.
и для того, чтобы они никого не убивали было придумано ПДД которое нужно неукоснительно выполнять
Все верно. Только пдд было придумано как для механизмов адских, так и для пешеходов. И нет в пдд пункта о невменяемости тех или других. А соблюдать надо, причем всем - тут ты,конечно, первый раз в жизни прав.