Госдума отложила рассмотрение законопроекта об ОСАГО

Первый зампред Госдумы Александр Жуков объявил о том, что рассмотрение законопроекта об ОСАГО отложено, сообщает пресс-служба законодательного органа власти.
"Важное решение принято – отложить пока рассмотрение правительственного проекта об ОСАГО. Это достаточно известный законопроект, вокруг которого развернулась серьезная полемика, в прессе в том числе, – заявил Жуков, не назвав при этом сроки, на которое откладывается обсуждение инициативы.
Согласно действующему законодательству, автовладельцы могут получить компенсацию повреждения авто от страховщика либо ремонтом (без учета износа), либо денежной выплатой (с учетом износа). Инициаторы проекта предлагают уравнять эти меры за счет отмены уменьшения выплат при износе деталей.
Эксперты прогнозируют, что такое изменение в законодательстве может повысить стоимость полиса ОСАГО приблизительно на треть.
Так, советник президента Российского союза автостраховщиков Михаил Порватов рассказал журналистам "Коммерсанта", что подобные расчеты уже производили четыре года назад и пришли к заключению, что это повышает тариф на 35-40%.
Комментарии
Согласно действующему законодательству, автовладельцы могут получить компенсацию повреждения авто от страховщика либо ремонтом (без учета износа), либо денежной выплатой (с учетом износа). Инициаторы проекта предлагают уравнять эти меры за счет отмены уменьшения выплат при износе деталей.
я так понимаю страховщики против )))
после прошлого повышения процентов 30 с поддельными полюсами, примерно столько же без страховки, еще повысят и вообще страховаться перестанут
Только добровольное страхование. Сколько можно плодить жуликов