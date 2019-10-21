Водитель сбил трех женщин в Барнауле. В ГИБДД уточнили подробности

В Барнауле автомобиль KIA Sportage под управлением 45-летнего водителя сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла 20 октября в 18:55.
В отделении БДД городской Госавтоинспекции сообщили корреспонденту amic.ru, что пострадали три женщины: 1960, 1995 и 1996 годов рождения. Им оказана медицинская помощь в городской больнице №1. Потребовалась госпитализация.
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП.
Напомним, по словам очевидцев, с пострадавшими был ребенок, но его иномарка не зацепила.
Комментарии
Отобрать права до конца жизни, может тогда хоть будут головой думать покупая машину
21.10.2019 09:24
Гость
А что не расстреливать то, категоричный(ая) наш(а)?! Может тебе тоже для начала головой попробовать думать ?
21.10.2019 09:24
Гость
Еще трое будут думать головой переходя дорогу!
Идет естественный отбор-раньше дикие животные, а сейчас дикие автомобилисты. Никого обелять не надо (есть ПДД, а там указано, что переходить надо убедившись в том, что тебя пропускают-если ъочешь быть здоровым и живым) , а водитель если не хочет неприятностей и быть убийцей, то обязан пропускать пешеходов. Каждый выбрал свое.
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
о чем думать тому,кто не сел за руль и не сбил пешеходов на переходе? о том,что бы не оказаться на месте вот этих пострадавших пешеходов? я за рулем не один десяток лет,конечно,и пешеходом бываю,водители очень многие не оценивают ситуацию,скорость заоблачная,не внимательны на дороге,да и пешеходам необходимо убеждаться в том,что есть возможность перейти дорогу -оценить ситуацию,а не перед движущимся транспортом выходить на дорогу даже не посмотрев сначала налево,а на средине перехода-направо,как нас учили еще с садиковского возраста.
в данном случае,судя по повреждениям,которые имеются у автомобиля,скорость оставляла желать быть намного меньше- отвечать правилам ПДД.
вот пусть и думает водитель автомобиля,который очень,очень торопился,забыв о том,что является владельцем источника повышенной опасности, оплатит возмещение морального и материального вреда,действительно,есть есть ему о чем подумать
да что вы так водителя то защищаете???????
если тетки поперлись не глядя, так водитель то должен на дорогу смотреть....
приводите тут пункты пдд, так согласно этим пунктам и водитель должен соблюдать скоростной режим, притормаживать около пешеходных переходов и смотреть на дорогу а не по сторонам, в телефон и т.д.
21.10.2019 09:37
- гость -
Ну они оценили на сколько могли и убедились, что пропускает и чё, а водятел не стал тормозить передумал видать или решил с чего-то, что впереди всё свободно и никого нет
09:35, а может это одному между релем и сиденьем нужно было смотреть, что давно загорелся "КРАСНЫЙ"??
Вчера один дятел на челюскинцев-строителей, на светофоре вышел из авто, закурил, и стоит курит, не было времени заморачиваться и звонить в ДПС, но явно бухой был.
21.10.2019 09:52
- гость -
Даже переходя дорогу на зеленый свет светофора, контролирую обстановку! Мне не важно, что должен делать водитель, для меня важно мое здоровье и если что то меня настораживает - остановлюсь или отойду назад! Мне лично, моя осторожность уже спасала жизнь!
21.10.2019 09:49
гость
да что вы так водителя то защищаете???????
если тетки поперлись не глядя, так водитель то должен на дорогу смотреть....
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никто его не защищает, а просто говорят, что если хочешь быть здоровым и живым, то не надейся на водителя. Водитель пусть 100 раз будет виноват, но ты от этого здоровее и живее не станешь. Кто не понял, то я не виноват.
Ну так то да, естественный отбор, теперь какое то время на дороге будет меньше на трех женщин, которые могут попасть нам под колеса и меньше на одного водителя, который может наехать на ребенка и женщин на пешеходном переходе
21.10.2019 10:01
- гость -
21.10.2019 09:49
гость
да что вы так водителя то защищаете???????
если тетки поперлись не глядя, так водитель то должен на дорогу смотреть....
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водитель то свое получит: и суд и возмещение материального вреда (он априори виноват-по закону, как владелец источника повышенной опасности)
14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу <*>, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
21.10.2019 10:05
гость
А сейчас все вместе прочитайте, правила для водителей и пешеходов и поймете, что у пешехода тоже есть обязанности. Я это Вам как пешеход говорю. Умный пешеход не надеется на кого то, он надеется только на себя и будет внимательным и осторожным. Пешеходу не требуется знать, что должен водитель, ему требуется убедиться в своей безопасности и тогда все будет в порядке!
Ну и спорьте кто прав, кто виноват, а я хочу поблагодарить всех водителей, которые пропускают нас - пешеходов!
Тупые блин. Хоть один комментатор головой подумал и вспомнил, что первый гололёд настал!!! Пол города на летней резине ездят. А пешеходы идиоты позабыли об этом. Почему идиоты? Да потому, что не на водителя надо всю вину скидывать, а первым делом задуматься о своей жизни. Хватит искать виноватых, надо думать о себе.
21.10.2019 10:18
Гостья
то есть пешеходы виноваты что некоторые водятлы резину не поменяли или не умеют по гололёду ездить или тупо его в упор не видят? А ну да пешеходы тогда тдиоты.
если водитель не увидел 3-4 человек, то не только пешеходы виноваты в этом, неправда ли?
впрочем, я посмотрел предыдущую новость, где это
анатолия-комсомольский
нехороший там пешеходный переход. до и после него переходы со светофорами, где горит зеленый и водитель не обращает внимания на тот, что между ними
Гостья, вы серьёзно думайте, что пешеходы будут задумываться на какой вы резине? Да некоторые из них не задумываются о том, что они дорогу переходят. Упрутся в телефон и вперёд.
Сколько ещё нужно Жертв ДТП ?
Чтобы власть решилась навести порядок на проезжей части улиц в Барнауле?
1. Улицы не освещены как необходимо для без ДТП движения!
2. Множество "Подлянок" для водителей и пешеходов по улицам! (тротуаров нет, вода стоит на асфальте как море, знаков дорожных некоторых не видно, разметка как попало нарисована на асфальте (примеры - 1. Идёт разметка по полосам по улице, далее происходит сужение ширины проезжей части, а разметка исчезает перед сужением и появляется разметка после окончания сужения. 2. Проезжая часть улицы имеет прямолинейное направление, а далее изгиб улицы, так вот разметка по полосам на прямолинейном участке есть, а на изгибе отсутствует)
3. Раздайте пешеходам светотражающие (наклейки, значки, молнии и т. д.). Пешехода не видно водителю авто, в тёмное время суток в чёрной одежде на не освещённой улице!!!
Друзья, да не надо спорить, кто прав, а кто виноват! Поверьте, если будут обе стороны соблюдать ПДД и взаимно вежливы намного меньше будет несчастных случаев! Всего навсего надо, пешеходу убедиться в безопасности, а водителю - перенести ного с газа на тормоз перед пешеходным переходом!
знаю одно - мягкая выставленная перед автомобилем ладошка не в состоянии остановить полуторатонную машину на скорости....
и ещё: каждый пешеход, проходя пешеходный переход на проезжей части, сам выбирает жизненный принцип:
1 - внимательный и живой;
2 - прав, но мёртв.
21.10.2019 10:36
Гость
По поводу пункта 3 тоже соглашусь! Но и стал замечать, что многие родители стали привязывать к одежде детей ленточки. Ребенок идет, ленточка развивается и так хорошо видно маленького пешеходика. Душа радуется за него и его умных родителей!
21.10.2019 09:53
- гость
Не было времени набрать номер сказать место и номер машины?))Зато здесь праведные ссыкливые кляузы неизвестно с какой целью есть время писать.
Пешеход твоя жизнь в твоих руках тебя в темноте в тёмной одежде не видно приклей себе светоотражающую наклейку, сделай жизнь ярче.