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Водитель сбил трех женщин в Барнауле. В ГИБДД уточнили подробности

, ИА "Амител"
Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №1
Фото: vk.com/barneos22

Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле автомобиль KIA Sportage под управлением 45-летнего водителя сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла 20 октября в 18:55.

В отделении БДД городской Госавтоинспекции сообщили корреспонденту amic.ru, что пострадали три женщины: 1960, 1995 и 1996 годов рождения. Им оказана медицинская помощь в городской больнице №1. Потребовалась госпитализация.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, по словам очевидцев, с пострадавшими был ребенок, но его иномарка не зацепила.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.10.2019 09:24
Гость

Отобрать права до конца жизни, может тогда хоть будут головой думать покупая машину

21.10.2019 09:29
АБОРИГЕН

21.10.2019 09:24
Гость
А что не расстреливать то, категоричный(ая) наш(а)?! Может тебе тоже для начала головой попробовать думать ?

21.10.2019 09:35
- гость -


21.10.2019 09:24
Гость
Еще трое будут думать головой переходя дорогу!

21.10.2019 09:37
- гость -

Идет естественный отбор-раньше дикие животные, а сейчас дикие автомобилисты. Никого обелять не надо (есть ПДД, а там указано, что переходить надо убедившись в том, что тебя пропускают-если ъочешь быть здоровым и живым) , а водитель если не хочет неприятностей и быть убийцей, то обязан пропускать пешеходов. Каждый выбрал свое.

21.10.2019 09:40
- гость -

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

21.10.2019 09:48
сотрудник

о чем думать тому,кто не сел за руль и не сбил пешеходов на переходе? о том,что бы не оказаться на месте вот этих пострадавших пешеходов? я за рулем не один десяток лет,конечно,и пешеходом бываю,водители очень многие не оценивают ситуацию,скорость заоблачная,не внимательны на дороге,да и пешеходам необходимо убеждаться в том,что есть возможность перейти дорогу -оценить ситуацию,а не перед движущимся транспортом выходить на дорогу даже не посмотрев сначала налево,а на средине перехода-направо,как нас учили еще с садиковского возраста.
в данном случае,судя по повреждениям,которые имеются у автомобиля,скорость оставляла желать быть намного меньше- отвечать правилам ПДД.
вот пусть и думает водитель автомобиля,который очень,очень торопился,забыв о том,что является владельцем источника повышенной опасности, оплатит возмещение морального и материального вреда,действительно,есть есть ему о чем подумать

21.10.2019 09:49
гость

да что вы так водителя то защищаете???????
если тетки поперлись не глядя, так водитель то должен на дорогу смотреть....
приводите тут пункты пдд, так согласно этим пунктам и водитель должен соблюдать скоростной режим, притормаживать около пешеходных переходов и смотреть на дорогу а не по сторонам, в телефон и т.д.

21.10.2019 09:49
месный

21.10.2019 09:37
- гость -

Ну они оценили на сколько могли и убедились, что пропускает и чё, а водятел не стал тормозить передумал видать или решил с чего-то, что впереди всё свободно и никого нет

21.10.2019 09:52
- гость -

09:35, а может это одному между релем и сиденьем нужно было смотреть, что давно загорелся "КРАСНЫЙ"??

21.10.2019 09:53
- гость -

Вчера один дятел на челюскинцев-строителей, на светофоре вышел из авто, закурил, и стоит курит, не было времени заморачиваться и звонить в ДПС, но явно бухой был.

21.10.2019 10:00
- гость -


21.10.2019 09:52
- гость -
Даже переходя дорогу на зеленый свет светофора, контролирую обстановку! Мне не важно, что должен делать водитель, для меня важно мое здоровье и если что то меня настораживает - остановлюсь или отойду назад! Мне лично, моя осторожность уже спасала жизнь!

21.10.2019 10:01
- гость -


21.10.2019 09:49
гость

да что вы так водителя то защищаете???????
если тетки поперлись не глядя, так водитель то должен на дорогу смотреть....
**************************************************

никто его не защищает, а просто говорят, что если хочешь быть здоровым и живым, то не надейся на водителя. Водитель пусть 100 раз будет виноват, но ты от этого здоровее и живее не станешь. Кто не понял, то я не виноват.

21.10.2019 10:02
гость

Ну так то да, естественный отбор, теперь какое то время на дороге будет меньше на трех женщин, которые могут попасть нам под колеса и меньше на одного водителя, который может наехать на ребенка и женщин на пешеходном переходе

21.10.2019 10:03
- гость -


21.10.2019 10:01
- гость -


21.10.2019 09:49
гость

да что вы так водителя то защищаете???????
если тетки поперлись не глядя, так водитель то должен на дорогу смотреть....
**************************************************
водитель то свое получит: и суд и возмещение материального вреда (он априори виноват-по закону, как владелец источника повышенной опасности)

21.10.2019 10:04
гость

14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу <*>, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

21.10.2019 10:05
гость

10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

21.10.2019 10:14
- гость -


21.10.2019 10:05
гость
А сейчас все вместе прочитайте, правила для водителей и пешеходов и поймете, что у пешехода тоже есть обязанности. Я это Вам как пешеход говорю. Умный пешеход не надеется на кого то, он надеется только на себя и будет внимательным и осторожным. Пешеходу не требуется знать, что должен водитель, ему требуется убедиться в своей безопасности и тогда все будет в порядке!

21.10.2019 10:18
- гость -

Ну и спорьте кто прав, кто виноват, а я хочу поблагодарить всех водителей, которые пропускают нас - пешеходов!

21.10.2019 10:18
Гостья

Тупые блин. Хоть один комментатор головой подумал и вспомнил, что первый гололёд настал!!! Пол города на летней резине ездят. А пешеходы идиоты позабыли об этом. Почему идиоты? Да потому, что не на водителя надо всю вину скидывать, а первым делом задуматься о своей жизни. Хватит искать виноватых, надо думать о себе.

21.10.2019 10:23
месный

21.10.2019 10:18
Гостья

то есть пешеходы виноваты что некоторые водятлы резину не поменяли или не умеют по гололёду ездить или тупо его в упор не видят? А ну да пешеходы тогда тдиоты.

21.10.2019 10:28
- гость -

если водитель не увидел 3-4 человек, то не только пешеходы виноваты в этом, неправда ли?

21.10.2019 10:30
- гость -

впрочем, я посмотрел предыдущую новость, где это
анатолия-комсомольский
нехороший там пешеходный переход. до и после него переходы со светофорами, где горит зеленый и водитель не обращает внимания на тот, что между ними

21.10.2019 10:32
- гость -

Гостья, вы серьёзно думайте, что пешеходы будут задумываться на какой вы резине? Да некоторые из них не задумываются о том, что они дорогу переходят. Упрутся в телефон и вперёд.

21.10.2019 10:36
Гость

Сколько ещё нужно Жертв ДТП ?
Чтобы власть решилась навести порядок на проезжей части улиц в Барнауле?
1. Улицы не освещены как необходимо для без ДТП движения!
2. Множество "Подлянок" для водителей и пешеходов по улицам! (тротуаров нет, вода стоит на асфальте как море, знаков дорожных некоторых не видно, разметка как попало нарисована на асфальте (примеры - 1. Идёт разметка по полосам по улице, далее происходит сужение ширины проезжей части, а разметка исчезает перед сужением и появляется разметка после окончания сужения. 2. Проезжая часть улицы имеет прямолинейное направление, а далее изгиб улицы, так вот разметка по полосам на прямолинейном участке есть, а на изгибе отсутствует)
3. Раздайте пешеходам светотражающие (наклейки, значки, молнии и т. д.). Пешехода не видно водителю авто, в тёмное время суток в чёрной одежде на не освещённой улице!!!

21.10.2019 10:38
- гость -

Друзья, да не надо спорить, кто прав, а кто виноват! Поверьте, если будут обе стороны соблюдать ПДД и взаимно вежливы намного меньше будет несчастных случаев! Всего навсего надо, пешеходу убедиться в безопасности, а водителю - перенести ного с газа на тормоз перед пешеходным переходом!

21.10.2019 10:40
- гость -

знаю одно - мягкая выставленная перед автомобилем ладошка не в состоянии остановить полуторатонную машину на скорости....
и ещё: каждый пешеход, проходя пешеходный переход на проезжей части, сам выбирает жизненный принцип:
1 - внимательный и живой;
2 - прав, но мёртв.

21.10.2019 10:41
- гость -


21.10.2019 10:36
Гость
По поводу пункта 3 тоже соглашусь! Но и стал замечать, что многие родители стали привязывать к одежде детей ленточки. Ребенок идет, ленточка развивается и так хорошо видно маленького пешеходика. Душа радуется за него и его умных родителей!

21.10.2019 10:43
9

21.10.2019 09:53
- гость
Не было времени набрать номер сказать место и номер машины?))Зато здесь праведные ссыкливые кляузы неизвестно с какой целью есть время писать.

21.10.2019 10:56
- гость -

Пешеход твоя жизнь в твоих руках тебя в темноте в тёмной одежде не видно приклей себе светоотражающую наклейку, сделай жизнь ярче.

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