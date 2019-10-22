"Мария-Ра" наторговала больше аналогичных сетей из других регионов

Продуктовая сеть "Мария-Ра" Александра Ракшина наращивает объем реализованной продукции. По своей мощи она уступает только транснациональным и федеральным торговым сетям, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на "РАЭКС-Аналитика". Возглавил список представителей розничной торговли X5 Retail Group.
Что раскрыто в рейтинге про "Марию-Ра"
Информация о сети "Мария-Ра" для рейтинга собрана на основе бухгалтерской отчетности (РСБУ). "РАЭКС-Аналитика" сообщает, что в 2018 году компания продала товаров на 87,2 млрд рублей, а в 2017-м – на 79 млрд. Темп роста – 10,2%. Аналитики подсчитали, что прибыль сети до вычета налогов составила 2,6 млрд, после – 2 млрд.
По объему реализации продукции сеть Александра Ракшина уступила международным и федеральным компаниям. Рейтинг возглавила X5 Retail Group, которая в 2018-м наторговала на 1,5 трлн рублей. Вторым идет "Магнит" – 1,2 трлн рублей. На третьем месте "Лента" (413 млрд).
Вырваться вперед "Марии-Ра" удалось только одному "регионалу" – екатеринбургской сети "Монетка", которая развивается в центральной части России.
В числе ретейлеров продуктового розничного рынка, которые оказались мощнее "Марии-Ра", – "Дикси", "Ашан", Мetro, O’Key. Также в списке гигантов непродовольственный сектор: "М.Видео", "Леруа мерлен", "Рольф", "Автомир", "Спортмастер", IKEA и другие.
Что еще мы знаем о местной сети
Ранее генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров сообщал СМИ, что в 2018 году выручка сети увеличилась более чем на 8%. Доля компании в 2018 году составила на рынке Республики Алтай 18,2%, Алтайского края – 24,6%, Кемеровской области – 14,2%, Новосибирской области – 4,5%, Томской области – 6,3%.
По данным официального сайта "Марии-Ра", сейчас сеть включает 1140 магазинов, которые обслуживают более 1 млн покупателей в день. Часть торговых точек сети находится на реконструкции.
В 2019 году ретейлер построил распределительный центр в Кемерове. Предположительно, объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей. Он закрывает потребности "Марии-Ра" в Кузбассе и сокращает транспортное "плечо" до магазинов, расположенных в этом регионе, а также открывает выход еще в один – в Красноярский край.
Федеральные эксперты заявляют, что сеть Александра Ракшина стала основным препятствием на пути развития мировых и федеральных брендов, представляющих розничные магазины. О нее сначала "споткнулся" "Магнит", а затем "Пятерочка" (X5 Retail Group). Однако, говорил Ракшин в своих интервью, рынок Алтайского края еще не насыщен магазинами настолько, чтобы остановился количественный рост сетей.
Комментарии
"Мария-Ра" наторговала --- ТОРГОВКА ОТ СЛОВА НАТОРГОВАЛА или все таки РЕАЛИЗОВАЛА
Выручка 87 млрд руб, а чистую прибыль всего 2 млрд руб. показывают. Маловата рентабельность 2,3%. Где там самый эффективный налоговик? Пусть проявит свой талант - простимулирует компанию расстаться с 6%-ми присосками, тогда и прибыль будет не 2, а 7-10 млрд
а чистую прибыль всего 2 млрд руб. показывают.
Так они строятся постоянно. Это не дешево.
И этим нам, жителям Алтайского края, надо гордиться, а не критиковать!
И налогов платит 7млрд