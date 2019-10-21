Калининградец в отделе полиции разбил радиатор отопления, обварился кипятком и умер

Задержанный за мелкое хулиганство житель Калининградской области скончался в больнице от термических ожогов, сообщает РИА "Новости".
В региональном МВД рассказали, что мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда.
"Находясь в помещении для содержания задержанных лиц, 36-летний мужчина умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что сотрудниками полиции была оказана первая помощь пострадавшему и вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая его госпитализировала. Но мужчина скончался в больнице.
Проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Да и флаг ему. Зачем об этом писать в новостях?
Очень это странно. Я бы понял если бы это случилось в декабре - январе, когда теплоноситель под 90 градусов, но сейчас 40-50. И это в Сибири! В Калининграде сейчас ночами 10, днём 15, удивительно, что при такой температуре отопление оказалось включено.
Может его кипятком из чайника поливали..
сейчас можно не чему не удивляться это "Россия"
21.10.2019 17:37
- гость -
Конечно, проще забить дубинками. как на Западе, или просто стрельнуть как в США, чем поливать кипятком из домашнего чайника?
По любому сам головой и почками добился об батарею. Может ещё и противогаз закрытый натянул, чтоб эффектнее смотрелось. Современный мелкий жулик , он такой
разбил радиатор отопления
На анекдот похоже. Радиаторы отопления же стеклянные, очень легко бьются. И заполнены кипятком. В начале осени, в Калининграде
17:40, у тебя какое-то заболевание, что ты не в силах написать сообщение не упомянув другую страну?
что, есть кто верит в эту историю?
17:40
- гость -
Можно ещё изнасиловать как в Анапе или засунуть в проход бутылку как в ОВД Дальний.
21.10.2019 17:54
- гость -
Причем здесь заболевание, мир глобален, тебе только кажется, что если что то происходит не в нашей стране, на нас это не влияет. Влияет. PS Пост 17:40 не мой и я с ним не согласен, поливать из чайника преступление. Но может правда пробил головой радиатор?
21.10.2019 17:34
- гость -
Может его кипятком из чайника поливали..
за то что батарею сломал?
21.10.2019 17:57
- гость -
Можно еще расчленить, как в Саудовской Аравии. Насиловать умеют во всем мире
17:57,а потом вызвать скорую и заявить, что задержанный подскользнулся и упал на бутылку
Упал на бутылку и расчленился. Саудиты так отмазались
21.10.2019 17:40
iOne
Думается, что человек, начинающий сообщение со слов "по любому", а ещё лучше "полюбасу", имеет огромный опыт общения с правоохранительными органами. А вот 99 % россиян вообще не понимают о чём это Вы.
21.10.2019 18:04
Это не помешало Путину примчаться к ним на встречу после первого звонка.
21.10.2019 18:07
Думается, что ты пенс недавно открывший для себя интернет.
21.10.2019 18:07
- гость -
Счастливые люди!
Правда вряд ли их 99% , но в наше время ,статистика - дело тонкое. Полюбасу
Скорее его били головой об батарею и поливали кипятком. Вот в это верится.
21.10.2019 17:50
гость
разбил радиатор отопления
На анекдот похоже. Радиаторы отопления же стеклянные, очень легко бьются. И заполнены кипятком. В начале осени, в Калининграде
25 лет назад в политехе одногруппник пнул по батарее, а та возьми да и лопни.
Всю аудиторию залило кипятком. Паркет пошел волнами. Потом 2 месяца аудитория была на ремонте, пол сменили полностью.
Так что бывают ожоги от сломанных батарей.
Более того, они и сами лопаются. В новостях было как-то что пенсионер, пытаясь остановить течь прорванной батареи, обварился и умер.
19:04
Так точно, товарищ майор!
19:04, тужитесь дальше и попробуйте объяснить как в батарей при среднесуточной температуре 12 градусов оказался кипяток?