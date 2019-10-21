Обнаружены тела раменского депутата и ее семьи в Подмосковье

На протяжении семи с половиной лет продолжались поиски тел депутата Раменского района, гендиректора племенного завода "Раменское" Татьяны Сидоровой и ее родственников, которых убили в 2012 году.
Только накануне они увенчались успехом. В ходе оперативных действий следователям удалось выяснить приблизительное расположение останков.
"Осматриваемая территория составила более 2 тысяч квадратных метров, а максимальная глубина – 10 метров, — рассказали в пресс-службе Следственного Комитета России. — В результате раскопок, проводимых на протяжении 12 дней, на глубине около четырех метров были найдены и извлечены тела погибших, у двух из них в области головы обнаружены пули".
Найдены останки четырех человек. Предположительно, это Татьяна Сидорова и ее родственники: 73-летний муж, возглавляющий агрофирму в Раменском районе, 28-летний сын и 64-летняя сестра-пенсионерка.
В убийстве обвиняется преступная группа Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова). По версии следствия, он отдал приказ лишить их жизни за то, что Сидорова отказалась переписывать на него земельные участки.
В уголовном деле об убийстве фигурируют девять человек. Все они заключены под стражу. Следователи СК России выясняют роль каждого соучастника, а также проверяется их причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности.
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