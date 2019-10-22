Вторник, 22 Октябрь, 11:22

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,76
€ 71,17
Обь
39см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Обрушение дамбы под КрасноярскомАварии в энергосистеме АлтаяОтопительный сезон на Алтае
Новости

Почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду

, ИА "Амител"
Количество таких семей растет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Доля российских семей, зарплаты которым хватает только на еду и одежду, выросла в 2019 году до 49,4%, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Из данных ведомства следует, что доля семей, чьих финансовых ресурсов хватает на покупку еды и одежды, но не на товары длительного пользования (компьютер, телевизор, кровать и т.д.), увеличилась в 2019 году. Рост произошел из-за уменьшения числа самых бедных россиян, денег которым хватает только на еду.

Текущий показатель в 49,4% на 0,6 пункта выше, чем в прошлом году. Этот показатель стабильно растет.

Также увеличилась доля семей, которые могут позволить себе товары длительного пользования, но покупка квартиры, машины или дачи вызывает у них затруднения. Сейчас таких семей в России 32,6%. 

В Росстате поясняют, что эта тенденция является положительной из-за перемещения менее обеспеченных групп населения в более обеспеченные. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.10.2019 10:00
- гость -

Сменили же главу Росстата! Почему такие данные дает, которые порочат великого вождя - который бьется за благосостояние населения, а ОНО падает!!!

22.10.2019 10:00
- гость -

В статье бред какой то, полно взаимоисключающих параграфов.

22.10.2019 10:00
- гость -

Да, но население верит пареньку и голосует за ЕР!!!

22.10.2019 10:05
- гость -

22.10.2019 10:00
- гость -

Так РБК же. У них почти все статьи такие.

22.10.2019 10:14
- гость -

Последняя редакция Статьи 7 Конституции РФ гласит: 1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Получается, что в стране нет гаранта Конституции?! Или кто-то считает, что еда и одежда это и есть достойная жизнь...

22.10.2019 10:16
- гость -

Не жить и правда становится изо дня все лучше и лучше. У нас если бы хлеб на два рубля не подорожал, то мне бы жить было негде - весь дом забит деньгами. Не поверите, зарплата выросла настолько что я даже откладывать стал. Зайду в банкомат, гляну на сумму, слезу смахну, махну рукой и домой пошел.

22.10.2019 10:21
- гость -

Когда уже красивым девушкам на одежду будет не хватать?

22.10.2019 10:55
- гость -

Зато у них есть вова и стабильность...и телевизор в котором "на украине все еще хуже"

22.10.2019 10:57
Сумрачный гений

22.10.2019 10:55
- гость -
"на украине все еще хуже"

Кстати, чё как там у украинцев? Телека у меня нет, сам не в курсе.

22.10.2019 11:00
месный

22.10.2019 10:14
- гость -

Гарант конституции в рaшке поклал на неё при инагурации

22.10.2019 11:03
- гость -

Через год отменят ЕНВД, вся торговля станет платить много больше налогов. Цены резко вырастут. Процент нищих увеличится

22.10.2019 11:05
отмена Енвд

и не только торговля, пости весь мелкий и средний бизнес.
Только монстры-сети на ОСН, они станут еще крупнее, а на местном уровне туши свет

22.10.2019 11:07
- гость -

Спасибо деду за Победу

22.10.2019 11:21
Сергей

Если не малому числу людей отказаться от табака и алкоголя, то на многое денег хватит.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
11:15
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 2,8 млрд рублей 0
11:06
Школьник, чьи рисунки помогают бездомным животным, покорил пользователей Сети 0
10:55
Житель Алтайского края поторговался за снегоход и отдал мошенникам 370 тысяч рублей 1
10:35
Лазерное шоу и много игр ждут Барнаул в первый день каникул на фестивале #ВместеЯрче 0
10:33
Публичные слушания по бюджету Барнаула пикетировали из-за жилья для молодых семей 8
10:26
Детей предложили освободить от платы за вывоз мусора в России 4
10:03
Барнаул готовится к зиме: высадили тюльпаны, очищают аллеи и убирают скамейки 1
09:57
Почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду 14
09:36
Эксперты посчитали, сколько стоит подготовить автомобиль к зиме 0
09:13
Спрос на бензин снизился в России 5
09:01
Каникулы с пользой: как повысить у ребенка скорость чтения и понимание прочитанного 1
08:57
Мужчину, пропавшего больше месяца назад, ищут в Бийске 0
08:47
Создана программа для защиты девушек от порнографических фото в соцсетях 26
08:42
Время менять счетчик. В БГЭС рассказали, когда платить за свет становится накладно 2
08:32
Быстро и без боли: где избавят от "стыдливой" болезни 0
08:18
Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке 16
08:01
Зима под надежным протектором: где и почему нужно выбирать шины в Барнауле 2
07:57
Женщина погибла при попытке сделать селфи в Приморье 2
07:47
Ученые создали умный чехол для смартфона из "человеческой кожи" 1
07:31
Вперед, к своему идеалу: стартует новый сезон фитнес-проекта "Воспари" 0
07:21
Единая электронная очередь в детский сад может появиться в России 2
07:16
Зампреда Общественной палаты Мурманска затравили из-за фото с икрой 11
07:01
Обувь для разной зимы и кошелька: где в Барнауле утеплиться красиво и комфортно 0
06:52
Эксперты назвали простые правила для сохранения красоты и молодости рук 0
06:23
Животные, увидевшие в первый раз снег: очаровательные и смешные фото 4
06:09
22 октября Алтайский край ждет самый холодный день недели 0
23:33
Клинтон выложила пародию на письмо Трампа Эрдогану 0
22:47
СКР опубликовал видео с раскопок тел депутата и ее семьи в Подмосковье 0
22:08
Спасатели сняли семь туристов с канатно-кресельной дороги в Белокурихе 7
21:42
Педофил прошел сотни километров для встречи с девочкой, но она оказалась полицейским 6
21:17
40-сантиметровые сугробы намело в Горном Алтае 0
20:46
Спецпредставитель президента отрицает запрет на Telegram в России 0
20:17
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса 5
19:53
Обнаружены тела раменского депутата и ее семьи в Подмосковье 0
19:15
Министр обороны Китая заявил о наивысшем уровне доверия к России 4
18:39
"Бешенства нет – до свидания". Собака умерла на пороге ветклиники 12
17:51
КамАЗ с углем перевернулся в Камне-на-Оби 3
17:28
Соцсети: военный умер на КП у Нового моста в Барнауле 6
17:09
Калининградец в отделе полиции разбил радиатор отопления, обварился кипятком и умер 24
16:53
"Очень много аварий": Томенко поручил усилить безопасность на дорогах Алтайского края 29
16:45
Двух экс-сотрудников комитета образования Барнаула осудили за хищение 5
16:31
В Бийске отремонтировали памятник исторического наследия 0
16:12
Сообщения о массовых сокращениях в 2020 году прокомментировали в Федерации профсоюзов 6
15:49
Советы на случай кражи смартфона дали в Роскачестве 2
15:36
Три сбитых в Барнауле женщины находятся в тяжелом состоянии 18
15:19
Многодетным семьям Алтайского края рассылают СМС с предложением льготной ипотеки 0
15:01
Средняя зарплата в Алтайском крае за год увеличилась на 8,7% 7
14:54
Жириновский назвал домашнее насилие следствием "заниженной" роли мужчин в обществе 4
14:33
КПРФ назвала своего кандидата в мэры Барнаула 13
14:19
Сотрудник ГИБДД сдал экзамен на права за другого человека в Нижегородской области 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.