Почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду

Доля российских семей, зарплаты которым хватает только на еду и одежду, выросла в 2019 году до 49,4%, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
Из данных ведомства следует, что доля семей, чьих финансовых ресурсов хватает на покупку еды и одежды, но не на товары длительного пользования (компьютер, телевизор, кровать и т.д.), увеличилась в 2019 году. Рост произошел из-за уменьшения числа самых бедных россиян, денег которым хватает только на еду.
Текущий показатель в 49,4% на 0,6 пункта выше, чем в прошлом году. Этот показатель стабильно растет.
Также увеличилась доля семей, которые могут позволить себе товары длительного пользования, но покупка квартиры, машины или дачи вызывает у них затруднения. Сейчас таких семей в России 32,6%.
В Росстате поясняют, что эта тенденция является положительной из-за перемещения менее обеспеченных групп населения в более обеспеченные.
Комментарии
Сменили же главу Росстата! Почему такие данные дает, которые порочат великого вождя - который бьется за благосостояние населения, а ОНО падает!!!
В статье бред какой то, полно взаимоисключающих параграфов.
Да, но население верит пареньку и голосует за ЕР!!!
22.10.2019 10:00
- гость -
Так РБК же. У них почти все статьи такие.
Последняя редакция Статьи 7 Конституции РФ гласит: 1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Получается, что в стране нет гаранта Конституции?! Или кто-то считает, что еда и одежда это и есть достойная жизнь...
Не жить и правда становится изо дня все лучше и лучше. У нас если бы хлеб на два рубля не подорожал, то мне бы жить было негде - весь дом забит деньгами. Не поверите, зарплата выросла настолько что я даже откладывать стал. Зайду в банкомат, гляну на сумму, слезу смахну, махну рукой и домой пошел.
Когда уже красивым девушкам на одежду будет не хватать?
Зато у них есть вова и стабильность...и телевизор в котором "на украине все еще хуже"
22.10.2019 10:55
- гость -
"на украине все еще хуже"
Кстати, чё как там у украинцев? Телека у меня нет, сам не в курсе.
22.10.2019 10:14
- гость -
Гарант конституции в рaшке поклал на неё при инагурации
Через год отменят ЕНВД, вся торговля станет платить много больше налогов. Цены резко вырастут. Процент нищих увеличится
и не только торговля, пости весь мелкий и средний бизнес.
Только монстры-сети на ОСН, они станут еще крупнее, а на местном уровне туши свет
Спасибо деду за Победу
Если не малому числу людей отказаться от табака и алкоголя, то на многое денег хватит.