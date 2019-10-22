В налоговой инспекции Алтайского края задержали четырех сотрудников

В Управлении ФНС по Алтайскому краю во вторник, 22 октября, на рабочем месте были задержаны руководитель одной из межрайонных налоговых инспекций и еще три сотрудника, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на свои источники.
В налоговом управлении информацию о задержании подтвердили, но не стали уточнять, кто именно был задержан и по какой причине.
Сотрудниками правоохранительных органов ведутся оперативные мероприятия. В пресс-службе алтайского МВД сообщили, что информация по задержаниям отсутствует.
Комментарии
Готов поучаствовать в приведении приговора в исполнение...
господа, позвольте я пробью с ноги!
!!! Ф О К У С П О К У С !!!
на колыму тварей!
Хоть бы олинду.