Опубликован фоторобот напавшего на девочку в лесополосе Барнаула

В Барнауле разыскивается мужчина / Фото: vesti22.tv
В Барнауле разыскивают мужчину, напавшего на подростка, со слов которой был составлен фоторобот злоумышленника, сообщает ГТРК "Алтай".
Ранее в интернет-сообществе "Барнаул 22" рассказали, что в лесополосе у Павловского тракта – между кварталом Дружный и старой "Лентой" – мужчина напал на несовершеннолетнюю и попытался утащить ее в заросли. Однако она сумела вырваться и убежать.
Позже в СУ СК по Алтайскому краю рассказали, что была организована доследственная проверка.
Инцидент произошел в понедельник, 21 октября. Девочка уже дала показания в Следственном комитете.
Комментарии
это что-приглашенный врач-мигрант?
Попроверяли и чо?
На кол утырка.... !
На женщину похоже.
Шапочка более менее четкая получилась, что не сказать о лице.
23.10.2019 14:36
Ируся
Дилимджон-педиатор.
На фото татарин или азиат.
Засилие азиатов.
А по моему Карлин