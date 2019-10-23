Жену Зеленского обвинили в неуважении к императору Японии

Первую леди Украины Елену Зеленскую раскритиковали пользователи интернета за платье на приеме у императора Японии, сообщает РИА "Новости".
Ее обвинили в неуважении к монарху из-за того, что она выбрала желтый цвет. По японским церемониальным традициям этот цвет могут использовать только родственники императора.
Система запрещенных цветов начала действовать в Японии с VIII века. Несмотря на то, что юридически ее теперь не существует, многие японцы чтут традиции и продолжают их придерживаться.
Так, сумаховый цвет до сих пор используется в церемониальной одежде императора во время каждой интронизации.
Комментарии
и что теперь? сжечь или утопить?
породнилась, вписывается в новую семью. Что такого? У женщины должен же быть запасной вариант, а то кто знает что там будет с первым то?!
Наверное кремлевские пользователи интернета нагнетают обстановку.
У нашего то вовсе нет ни леди ни миледи можно подумать что ОН ???!!!