Производитель шин пошел к властям Алтая "с протянутой рукой"

Компания "Нортек", работающая на площадях бывшего Алтайского шинного комбината, собирается инвестировать в модернизацию и увеличение собственных мощностей 2 млрд рублей. Игорь Канаков, исполнительный директор компании, 22 октября на конференции Союза промышленников обратился к властям края с просьбой "иметь их в виду" при формировании Фонда развития промышленности на 2021 год.
Выступая, он сказал, что впервые идет "с протянутой рукой". "Через два года мы будем вынуждены обратиться в федеральные фонды за поддержкой. Объем финансирования мы сейчас уточняем, но уже проглядываются цифры в 2 млрд рублей", – объяснил Канаков. Он попросил предусмотреть деньги при формировании Фонда развития Алтайского края на 2021 год. 2020-й, по его словам, уйдет на подготовку самого проекта, который достаточно крупный и сложный.
Напомним, "Нортек" уже несколько лет активно инвестирует в развитие. В августе Канаков рассказывал губернатору края Виктору Томенко, что последние семь лет все, что зарабатывает предприятие, идет на модернизацию. А это суммы в 500-700 млн, 1 млрд рублей в год. В 2020 году предприятие также намерено вложить порядка 500 млн в развитие.
Инвестиции дают результаты. За пять лет выпуск продукции возрос в разы: индустриальных шин – в 10,6, для легкогрузовых авто – в 2,1, для сельхозтехники – в 1,7 раза.
В 2018 году выпуск продукции увеличился на 14%, в 2019-м прогнозируют рост еще на 12%.
Игорь Канаков также попросил власти поддержать и инвестпроект барнаульского завода мехпрессов, который запускает производство сельскохозяйственных дисков от 20 до 54 дюймов. Они будут устанавливаться на крупной сельхозтехнике: "Кировцах", комбайнах и т. д. По словам Канакова, "Нортек" станет одним из первых потребителей новой продукции.
Сергей Ферапонтов, гендиректор завода мехпрессов, рассказал, что проект получил поддержку Фонда развития промышленности. Предприятие вложит около 80 млн рублей собственных средств.
Но, по его словам, рынок показал, что нужно докупать две линии: специальной грунтовки и окраски. На это Ферапонтов попросил помощи у губернатора, чтобы "довести новое производство до мирового уровня".
Комментарии
Пришел с протянутой рукой, а уйдет без штанов. Сейчас процедура банкротства, и потом дядя из Мск купит за 20%
Ну так добро пожаловать за кредитом в любой банк!
Пусть закрывается