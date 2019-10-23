Размер материнского капитала превысит повысят в 2020 году

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов на своем аккаунте в Instagram сообщил о том, что с 2020 года выплаты материнского капитала будут индексироваться на размер прогнозируемой инфляции. Соответствующий проект приняли парламентарии на пленарном заседании 23 октября.
"Теперь программа "семейного" капитала снова предполагает ежегодную индексацию суммы на величину прогнозируемой инфляции", — констатировал Бессарабов.
По его словам, в 2020 году размер маткапитала составит 466 тысяч рублей, в 2021-м – 485 тысяч рублей, а в 2022 – 504 тысячи рублей.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% – до 466 617 рублей. Также она подчеркнула, что с 1 января 2020 года ожидается возобновление индексации материнского капитала.
Между тем, в 2018 году Голикова сообщала, что размер материнского капитала в 2020 году составит 470 тыс. рублей, а в 2021 – 489 тысяч. Тогда для этого в бюджет на 2020 год закладывалось 337 млрд рублей, а на 2021 год – 347,5 млрд.
Сегодня размер материнского капитала в России составляет 453 тыс. рублей. Согласно планам правительства, этот капитал каждый год будет получать один миллион граждан.
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