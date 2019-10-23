Путин напомнил странам Африки о списании $20 млрд долгов

В своем выступлении на международном экономическом форуме "Россия – Африка" российский лидер Владимир Путин напомнил странам Африки о том, что РФ простила им 20 млрд долларов задолженности.
"Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки, – приводятся слова Путина в стенограмме на сайте Кремля. – К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов".
Каким именно государствам списали задолженность и когда, президент не уточнил.
Примечательно, что эту же сумму Путин уже называл в 2017 году во время рабочей встречи с президентом Гвинеи Альфой Конде.
В том же году Россия списала долги Киргизии в размере 240 млн долларов. В июне министры финансов России и Киргизии обменялись протоколами о списании всех долгов государству.
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