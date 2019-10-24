Нелегального охотника в Кузбассе растерзал медведь. Сын не успел помочь отцу

62-летний житель села Кокуй отправился на охоту с винтовкой малого калибра, но в назначенное время не вернулся. Известно, что у мужчины не было разрешения на отстрел.
В лесу он наткнулся на следы медведя, а затем и на самого зверя. Охотник несколько раз выстрелил в него из ружья и попытался скрыться от него на дереве.
С высоты он смог дозвониться до родственников и вызвать подмогу.
Прибывшие на место члены семьи обнаружили труп животного, а через некоторое время и тело охотника.
Случаи нападений диких зверей на человека в России участились. Жители районов, где животные встречаются чаще всего, предполагают, что виной всему крупные лесные пожары, прошедшие в стране.
Комментарии
Чем больше звери задерут этих «настоящих мужиков» - тем лучше.
Без сомнений этот балбес из своей малогокалибрной пукалки стрельнул в медведя ранив его. Ну а медведь только защищался. Ну а случаи нападений диких зверей на человека в России участились так как народ тупеет.