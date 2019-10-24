Сбербанк прокомментировал информацию об утечке данных клиентов

Пресс-служба Сбербанка рассказала, что информация об утечке данных клиентов в сеть является слухами и домыслами, сообщает ТАСС.
Несколько СМИ писали о крупной утечке данных из базы Сбербанка. По версии портала "Коммерсантъ", утекла миллионная база. "Известия", в свою очередь, сообщали о данных 11,5 тысячи клиентов.
"Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее. Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", – сказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что сотрудник Сбербанка продал преступной группе данные 5 тысяч пользователей для продажи на теневом рынке интернета. Сейчас угрозы для клиентов нет.
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