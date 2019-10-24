Миллионные штрафы для АЗС за недолив топлива могут появиться в России

В КОАП РФ могут появиться санкции за недолив топлива на АЗС, сообщают "Известия".
Соответствующий законопроект, по информации издания, планировали внести на рассмотрение в Госдуму еще на осеннюю сессию, однако правительство отправило документ обратно в министерство промышленности и торговли до принятия обновленного кодекса об административных правонарушениях. Обновленный кодекс вступит в силу 1 января 2021 года.
Предполагается, что за недолив АЗС будут штрафовать в процентном соотношении от выручки с минимальной суммой штрафа в 500 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафа будет увеличиваться.
Комментарии
с 2021-го года, а почему не 2051-го года? чтобы наворовали побольше?
Вы жарьте, рыба будет.