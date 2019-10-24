Оружейник, мечтающий о мире. Юбилей Михаила Калашникова отмечают в Алтайском крае

Большой концерт в честь 100-летия великого оружейника Михаила Калашникова прошел Алтайском краевом театре драмы 23 октября. Наш регион первым начал торжества по случаю юбилея великого оружейника, которое будут отмечать 10 ноября. И это абсолютно правильно, отметил во время приветственного слова губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Оружейник, мечтающий о мире

"Многие люди считают, что Михаил Калашников их земляк, их родной человек. Действительно, юбилей такого сына народа должен праздноваться сразу в нескольких местах — в нескольких регионах нашей страны. Так и будет в этом году. Но по праву возможность первыми открыть кульминацию этого года, связанную с юбилейными торжествами по случаю дня рождения Михаила Калашникова, предоставлена Алтайскому краю. Здесь Михаил Тимофеевич родился, был крещен, сделал первые шаги в своей жизни, учился, сюда дважды возвращался и отсюда отправился в большую жизнь", — подчеркнул губернатор.

Дочь знаменитого конструктора Елена Михайловна рассказала, что Михаил Калашников никогда не забывал Алтайский край и всегда с теплом о нем отзывался, тем более, что здесь остались жить его родственники и сестры.

Елена Калашникова передала Алтайскому краю бронзовый бюст отца, а также коллекцию юбилейных медалей. "Испытываю такие чувства, как будто уже была здесь, как будто Михаил Тимофеевич сейчас здесь, с нами", — призналась она.

Она также рассказала, что на пути Михаила Калашникова встречалось много препятствий, но он всегда шел вперед как закаленный сибирский парень. И заслуга в этом именно малой родины, так как именно она его так воспитала.

Губернатор Алтайского края напомнил, что в Михаиле Калашникове очень "гармонично сочетались величие и простота". Даже после того, как он прославился на весь мир, Калашников оставался сердечным и скромным человеком.

Также Виктор Томенко напомнил об удивительном качестве знаменитого конструктора: он любил мечтать. О главной своей мечте он говорил не раз в своих интервью: Михаил Калашников очень хотел, чтобы в России "произошло моральное возрождение, чтобы уровень культуры поднялся, чтобы люди лучше стали".

Большой праздник в честь большого юбилея

К празднованию 100-летия оружейника Алтайский край готовился несколько лет. Праздничные мероприятия будут проходить в течение трех дней. В эти дни наш регион принимает и высоких гостей. Помимо дочери известного конструктора на Алтай приехали представители оборонной промышленности из Ижевска, Министерства обороны Российской Федерации.

С 23 октября в краеведческом музее работает выставка "Михаил Калашников. Человек мира". Коллекция сувенирного оружия, которую Калашников собирал долгие годы, приехала в Барнаул из Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. Выставка будет работать до 1 декабря, а потом уедет в Курью.

Сегодня, 24 октября, в регионе прошла Всероссийская научно-практическая конференция памяти Калашникова. Форум объединил историков, краеведов, сотрудников музеев и вузов Сибири, а также представителей оборонно-промышленного комплекса. Гости приехали из разных городов России.

В пятницу, 25 октября, состоится освящение восстановленного храма Знамения Пресвятой Богородицы, в котором крестили будущего оружейника, когда он был ребенком. Реконструкцию проводили на средства фонда Калашникова, а средства на главный колокол Благовест земляки оружейника собирали "всем миром". Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал восстановление храма восстановлением исторической справедливости.

Михаил Калашников

Михаил Калашников — русский и советский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук (1971), генерал-лейтенант (1999), изобрёл всемирно известный автомат Калашникова. Родился в селе Курья Алтайского края. Он был семнадцатым ребёнком в многодетной крестьянской семье, в которой родилось девятнадцать, а выжило восемь детей.

В 1930 году семья его отца — Тимофея Александровича Калашникова, признанного кулаком, была сослана из Алтайского края в Томскую область, посёлок Нижняя Моховая. Михаил Калашников еще ребенком интересовался техникой, выяснял принцип работы разных механизмов. В школе увлекался физикой, геометрией и литературой. После седьмого класса с разрешения родителей вернулся на Алтай, в Курью, но устроиться на работу не смог. Проучившись там ещё год, решил вернуться к матери и отчиму.

Через несколько месяцев после повторного возвращения в Курью впервые ознакомился с устройством оружия, разобрав собственными руками пистолет браунинг. Во время Великой Отечественной войны был ранен. И в госпитале задумался над созданием своего образца автоматического оружия. Начал делать наброски и чертежи, учитывая собственные впечатления и мнения товарищей. Отзывы о первой разработке Калашникова были отрицательные, но его направили на дальнейшее обучение.

С 1945 года Калашников начал разработку автоматического оружия под промежуточный патрон 7,62×39 образца 1943 года. В 1947 году автомат Калашникова победил в конкурсе 1947 года и был принят на вооружение.

В марте 1948 года Калашников был направлен на Ижевский мотозавод для изготовления первой опытной партии своего автомата "АК-47". 1500 автоматов, изготовленных на Мотозаводе, успешно прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение Советской Армии. В 1949 году создатель автомата был удостоен Сталинской премии первой степени и ордена Красной Звезды.