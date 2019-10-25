Дедушка сбил бабушку: подробности ДТП на пешеходном переходе в Барнауле

Пенсионерка переходила дорогу по зебре, а пенсионер ехал в своем авто / Фото: vk.com/incident22
В Барнауле в пятницу утром, 25 октября, в районе пересечения улиц Юрина и Покровской водитель на автомобиле Daewoo Matiz сбил женщину на пешеходном переходе.
Как уточнили в ГИБДД по Барнаулу, пешеходный переход был нерегулируемый. ДТП произошло в 08:25 утра на улице Юрина, в районе дома № 168.
"Предварительно установлено, что мужчина 1940 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz, сбил женщину 1953 года рождения. В результате пенсионерка получила телесные повреждения, ей оказана медицинская помощь в городской больнице № 1, не госпитализирована", – рассказали в ведомстве.
По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. По данным очевидцев, "дедушка слегка зацепил такую же бабушку".
Комментарии
79 лет и за рулем
новость не о чем!!!!
Что значит не госпитализирована? Перелом шейки бедра.
с чего вы взяли что перелом шейки бедра? в статье об этом ни слова
25.10.2019 11:54
Оля
коммент НИ о чем.
У него жена 40 лет
Если ему 79, а жене 40, то парня надо пожалеть. Бывает, рога цепляются за зеркало, обзор дороги плохой, вот и наезд на человека.