В России в ближайшее время будут востребованы специалисты в области управления и массовые профессии, сообщает RT со ссылкой на ВНИИ труда.
К таковым относятся бухгалтер, педагог, электросварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных станций, электромеханик по лифтам, официант, бармен.
Также останутся востребованными и дефицитные профессии: инженер-химик, менеджер контроля качества биотехнологического производства и электромонтер оперативно-выездной бригады.
Как считает эксперт ВНИИ труда Ирина Волошина, все перечисленные профессии являются востребованными и в настоящее время. По ее словам, ситуация на рынке меняется не так быстро, чтобы в период 3-6 лет они стали неактуальными или исчезли.
"Но профессии постепенно могут трансформироваться, у работника появляются новые трудовые функции", – отметила Волошина.
Эксперты также указывают на уникальные специальности, связанные с определенными технологиями. Они существуют только в течение того времени, пока эти технологии применяются. Например, в сфере нанотехнологической индустрии.
Ранее ВНИИ труда назвал учителей средней школы в числе наименее востребованных профессий на конец 2018 года.
Комментарии
ПТУ закрыли. Где будут обучать рабочих?
Названы профессии, которые станут самыми востребованными в России в ближайшем будущем
Самая элитная будет - турист с альпенштоком\ледорубом.
25.10.2019 14:52
- гость -
Закрыли и вывезли в Китай на самолетах. Пишите уже нам правду-матку.
25.10.2019 15:01
Раньше на каждом заводе ПТУ было. Сейчас и заводов нет.
Педагог знает таблицу суммирования, под видом таблицы умножения, поэтому у него и зарплата такая в десятки раз ниже чем на западе, они там хоть и не далёкие но зарплату себе умно-жить умеют правильно.