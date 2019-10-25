Сильный шторм надвигается на Алтайский край

Штормовой ветер прогнозируются в Алтайском крае, в связи с чем пресс-служба регионального ГУ МЧС России передает предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.
Согласно данным синоптиков, днем 27 и сутки 28 октября на большей части территории прогнозируются сложные погодные условия.
Ожидается, что порывы ветра временами будут достигать скорости 27 м/с. По шкале Бофорта это соответствует сильному шторму (24-28 м/с).
В связи с неблагоприятными факторами возможно возникновение ЧС. В первую очередь жителям региона нужно опасаться обрушений плохо закрепленных конструкций и падений деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.
"Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов", – предупреждают спасатели.
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