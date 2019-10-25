Патриарх Кирилл призвал пресекать спекуляции преступников на вере

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что задача лидеров всех религиозных конфессий заключается в том, чтобы лишить возможности преступников спекулировать на религиозности, сообщается на сайте РПЦ.
"Терроризм очень часто использует религиозную мотивацию. Потому что для верующего человека нет ничего выше, чем воля Божия. На этом спекулируют очень опасные преступники, которые убеждают простых верующих людей, что высшим исполнением закона Божьего, высшей жертвой для Бога является самопожертвование в виде совершения террористического акта", – пояснил патриарх.
По его мнению, необходимо лишить такой мотивации преступников, стремящихся навязать ее честным и абсолютно не криминальным людям.
Поскольку, как сказал патриарх, "борьба с терроризмом предполагает не только повышение уровня боеспособности спецподразделений и квалификации полицейских, но также очень широкую просветительскую работу, в первую очередь среди верующих".
Патриарх уверен, что для противостояния террористической пропаганде, верующие люди должны быть "вооружены достаточно убедительной аргументацией, направленной на противодействие экстремизму и терроризму с использованием религиозного фактора".
Комментарии
И начать надо с тюрем и колоний, когда вор и убийца идёт в церковь это лицемерие
а гундяй сам то чё делает?
Гундяев, не лезь в политику, паси свою отару, которых не так уж много. Чем отличается Аллах Акбар, от - они сдохнут, а мы пойдем в Рай?