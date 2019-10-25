Военный застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье

Солдат российской армии из табельного огнестрельного оружия расстрелял десятерых сослуживцев в Забайкалье, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Минобороны. В результате восемь человек погибли, еще двое – ранены.
Трагедия случилась около 6 часов вечера во время смены караула. Об устроившем стрельбу военнослужащем известно, что он служил на ремонтно-технической базе.
Как сообщает telegram-канал Baza, подозреваемого задержали. Молодой человек проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ.
Комментарии
А говорят, что дедовщины нет. Наверняка, издевались над парнем.
Достали
Достали
Хорошо научили солдата стрелять из табельного оружия - восемь из десяти.
так просто на ровном месте стрелять никто не станет, а такое количество говорит походу тока об одном, что в кого стреляли над ним очень вдумчиво издевались
Парень не выдержал унижения и насилия. Я служил и дедовщина была невыносимая.
Может министерство обороны задумается.!? и не будет всё списывать на суицид. А то сам повесился .Сам застрелился. Следователи просто ,,душки,, Очевидная дедовщина.
25.10.2019 20:07
месный
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да нет, это значит призвали в армию психа