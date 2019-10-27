Опубликован план захвата Калининградской области США и Польшей

Оборона Калининграда / Фото: jamestown.org
Агрессия России против стран НАТО в Прибалтике обернется потерей Калининградской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда (США) Ричарда Хукера.
Хукер уверен, что Североатлантическому альянсу следует рассмотреть перспективу захвата отдаленной российской территории в случае вооруженного столкновения. По его мнению, за счет наращивания американской и польской сухопутных военных группировок в регионе Россия не выдержит натиска противника.
Предполагается, что потенциальная война будет нести исключительно региональный характер, поскольку эскалация конфликта "повлечет за собой массовые разрушения и жертвы среди гражданского населения".
При этом Хукер не называет конкретную причину, которая могла бы спровоцировать конфликт, и выдвигает теорию, что у Москвы якобы есть планы на Прибалтику.
Как пишет "Лента.ру", согласно докладу, в начале военного конфликта Россия предпримет попытку изолировать с моря и земли Литву, Латвию и Эстонию, а также защитить морские подходы к Санкт-Петербургу. Хотя наиболее удобный сухопутный путь к Калининградской области лежит через Белоруссию и Польшу, наиболее вероятным эксперт считает, из-за наличия у последней почти тысячи танков, такое продвижение российской армии через менее вооруженную Литву.
Признавая большую силу сухопутных войск России, автор отмечает ее отставание от стран НАТО в области военной авиации. Тем не менее за счет собственных развитых средств противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) и недостаточного количества находящихся в регионе на боевом дежурстве западных самолетов, российская сторона сможет в начале кампании обеспечить достаточно надежную защиту Калининградской области от атак противника.
На прорыв ПВО Калининградской области эксперт отводит силам НАТО примерно две недели, еще две недели потребуется на удержание захваченных позиций до прибытия дополнительной поддержки.
Военно-морским силам автор доклада отводит меньшую роль, чем авиации и сухопутным войскам. По его мнению, флот НАТО в Балтийском регионе по численности превосходит российский, однако в реальности сталкивается с проблемами в обслуживании, а при наступлении войны будет вынужден столкнуться с "русскими минами" и ракетами.
Хукер уверен, что после потери Калининградской области Москва начнет угрожать НАТО ядерным оружием, до реального применения которого ситуация не получит продолжения.
В сентябре командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области. На это отреагировал губернатор региона Антон Алиханов. По его словам, у многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении России, но это плохо заканчивалось.
Комментарии
"война будет нести исключительно региональный характер"
- В какую ... голову пришел этот бред. Достаточно изучить военную доктрину РФ. За нападение на территорию России получите сполна, в т.ч. и за лужей. Удар будет по пунктам принятия решений.
Дезинформация и ничего более.
Всё, к чему всерьёз готовится запад, изложено в заблокированном сообщении.
Уже всем давно понятно, проще купить за зелёные никчёмные фантики что угодно....
Зачем им воевать, когда у власти в России стоит перевербованная гэбня?
Гораздо более масштабные и драматичные события уже разворачиваются на ДВ, в сибири и Казахстане, куда под видом гастарбайтеров уже введены многочисленные подразделения ГРУ НОАК.
Вдумчивый читатель без труда поймет, что в действительности представлен план вынужденных действий НАТО в ответ на российскую агрессию..
Кто с мечом в НАТО придет, от меча и погибнет.
27.10.2019 09:32
Сергеев
Угу, ходят колоннами по улицам и кричат "Слава Китаю!" с китайским акцентом.
Зачем воевать? Достаточно провести референдум. И калининградская область сама с удовольствием присоединится к НАТО.
Сначала на Аляске проведите.
Сергеев, Сибирь пишется с большой буквы. Но ты не местный, тебе на первый раз простительно.
27.10.2019 10:26
- гость -
Сначала на Аляске проведите.
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сначала З.П. обеспечьте как Аналяске, потом проводите. А пока сами с голым задом ходите, нечего смешить народ
27.10.2019 10:30
- гость -
На Севере хорошие зарплаты и плюс северные.
За нападение на территорию России получите сполна, в т.ч. и за лужей. Удар будет по пунктам принятия решений...
Пыня по ссыкушки своим палить не будет