Баварский яблочный пирог. Шикарный десерт для осеннего дня от Sofi

В осенний дождливый выходной уютное настроение создаст вкуснейший десерт, приготовленный своими руками. Наш фудблогер Софья Корнишина предлагает приготовить баварский яблочный пирог. Несмотря на сложное название и пышный вид, делается он легко и просто.
Баварский яблочный пирог
Что потребуется?
Для теста:
- 180 г муки
- 125 г размягченного масла
- 60 г сахара (плюс немного ванильного сахара)
- 3 ст.л. любимого варенья (у меня вишневое)
Начинка:
- 500 г творожного сыра
- 2 яйца
- 125 г сахара
- 10 дачных яблочек
- немного сахара и корицы для обсыпки, лепестки миндаля, по желанию
Как готовить?
1. Мягкое сливочное масло смешать с сахаром до белой приятной массы. Добавить муку и замесить очень мягкое тесто. Тесто выложить с бортиками в жаропрочную разъемную форму (диаметр от 20 до 23 см). Сверху смазать вареньем.
2. Творожный сыр смешать с сахаром, по одному ввести 2 яйца и взбить венчиком до однородности.
3. Творожную массу аккуратно вылить на основу. Сверху выложить нарезанные кубиками (2 см) яблоки, сверху немного посыпать сахаром, корицей и лепестками миндаля.
4. Отправляем в разогретую до 170°С духовку на 60-70 минут. Затем вынимаем из духовки, даем остыть и отправляем в холодильник еще на 4-5 часов.
Прекрасный баварский яблочный пирог готов, приятного аппетита и хорошего настроения!
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Комментарии
Перо из попы полярной совы, глаз белого кабана, и спящий бурундук. Ну капец простой рецепт!