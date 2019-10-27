Бутина рассказала о планах вернуться в Барнаул и устроить "куриный день"

Освободившаяся после заключения в США уроженка Алтайского края Мария Бутина после депортации в Москву рассказала журналистам о ближайших планах.

Как сообщает РИА "Новости", в Москве она собирается пробыть не больше двух дней, после чего отправится на малую родину – в Барнаул.

По ее словам, главным ее заказом к возвращению стала запеченная курица. Она стала самым вожделенным продуктом, так как в американской тюрьме была единственным натуральным мясом. Но его давали только раз в неделю. Этот день называли "куриным".

"Я маме сказала: "Мам, когда я приеду, ты, пожалуйста, возьми пять кур, испеки их в духовке все пять. С чесночком, как положено. Я все пять их съем", – призналась Бутина.

Еще одним продуктом, которым она больше всего хочет полакомиться, стали бананы. Их заключенным давали только по праздникам.

Никаких дополнительных встреч Бутина на ближайшее время не запланировала.

"Встречи – только с родителями. У меня сейчас, и когда меня арестовали, единственная мысль была: как они там. Как бы страшно мне ни было, в одиночке и везде, им было страшнее", – поделилась она.

28 апреля суд приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы с вычетом уже проведенного под стражей срока (девять месяцев). После отбытия наказания девушку депортировали на родину.

В качестве аргумента такого вердикта приводится мнение, что Бутина "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию".

Бутину заподозрили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве. Кроме того, россиянку обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику".

Обвинение предполагает, что Бутина действовала без официальной регистрации, требующегося по закону раскрытия того обстоятельства, что она была агентом российского правительства. Ей грозило до пяти лет тюрьмы.

Минюст сообщил, что, согласно обвинительному заключению, с 2015-го и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению члена российского правительства и вступила в сговор с гражданином США – политическим консультантом Республиканской партии Полом Эриксоном для установления контакта с американцами, имеющими политическое влияние.

Мария Бутина окончила АлтГУ в 2010 году. По образованию она политолог. Была членом Общественной палаты Алтайского края. Является основателем и членом правления общероссийской общественной организации "Право на оружие".