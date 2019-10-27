163 дома временно отключат от теплоснабжения в Барнауле

Жителей Барнаула предупреждают об отключении от отопления и горячего водоснабжения свыше 150 объектов, сообщает мэрия.
28 октября в Железнодорожном районе без тепла останутся 124 многоквартирных и 39 частных дома, три детских сада, школа и больница.
Это связано с выявлением дефекта на магистральном трубопроводе. Ремонтные работы продлятся шесть часов: с 11:00 до 17:00.
Комментарии
Это связано с выявлением дефекта на магистральном трубопроводе.А что же делали всё лето???.И о готовности к отопительному сезону конечно уже отрапортовали????.Вообщем одно слово "счастливая страна Путина".
Что-то у предыдущих губернаторов таких проблем в столице не было. Саботажем попахивает...
А адреса можно написать?
13:51
Дал бы лучше соседке на интернет, чем писать очередную чепуху.
Спасибо что предупредили, четко указав адреса
Спасибо что предупредили, четко указав адреса