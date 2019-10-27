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Гречка подорожала почти вдвое за год в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Средняя цена на зерно увеличилась на 27,9%
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Цены на приобретенные промышленными организациями зерновые и зернобобовые культуры в Алтайском крае в сентябре 2019 года выросли на 27,9% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, следует из сведений Алтайкрайстата.

Более всего подорожала гречиха – на 90,5% (15 тыс. 721 руб. за тонну). Просо стал дороже на 53,2% (16 тыс. 407 руб. за тонну). Горох вырос в цене на 31,9% (9 тыс. 369 руб. за тонну).

Заметно подорожала рожь — на 23,5% (8 тыс. 430 руб. за тонну). Овес подрос в цене на 19,8% (6 тыс. 675 руб. за тонну). Пшеница стала дороже на 15,6% (9 тыс. 532 руб. за тонну). Цена на ячмень увеличилась на 14,5% (8 тыс. 663 рубля за тонну).

Семена подсолнечника подешевели на 3,6% (19 тыс. 353 руб. за тонну), бобы соевые – на 26,1%.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.10.2019 16:21
- гость -

Это конец..

27.10.2019 16:50
- гость -

а Путин мне говорил, что инфляция не более 4.5% в этом году

27.10.2019 17:06
- гость -

Покупайте подешевевшие бобы и семки, они полезнее.

27.10.2019 17:10
- гость -

Побежал в Марийку с мешком.

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