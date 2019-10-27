Гречка подорожала почти вдвое за год в Алтайском крае

Цены на приобретенные промышленными организациями зерновые и зернобобовые культуры в Алтайском крае в сентябре 2019 года выросли на 27,9% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, следует из сведений Алтайкрайстата.
Более всего подорожала гречиха – на 90,5% (15 тыс. 721 руб. за тонну). Просо стал дороже на 53,2% (16 тыс. 407 руб. за тонну). Горох вырос в цене на 31,9% (9 тыс. 369 руб. за тонну).
Заметно подорожала рожь — на 23,5% (8 тыс. 430 руб. за тонну). Овес подрос в цене на 19,8% (6 тыс. 675 руб. за тонну). Пшеница стала дороже на 15,6% (9 тыс. 532 руб. за тонну). Цена на ячмень увеличилась на 14,5% (8 тыс. 663 рубля за тонну).
Семена подсолнечника подешевели на 3,6% (19 тыс. 353 руб. за тонну), бобы соевые – на 26,1%.
Комментарии
Это конец..
а Путин мне говорил, что инфляция не более 4.5% в этом году
Покупайте подешевевшие бобы и семки, они полезнее.
Побежал в Марийку с мешком.