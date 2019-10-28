Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС

В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
В первую очередь ими планируют обеспечить 2,5 млн человек, страдающих от повышенного артериального давления. В рамках пилотного проекта, который проводился в нескольких регионах, было установлено, что лечение с возможностью постоянного контроля за давлением является более эффективным.
Стоимость проекта составит не менее 10 млрд рублей, но в Минздраве считают, что эти средства полностью окупятся повышением работоспособности пациентов. Сумма обслуживания одного пациента будет составлять примерно 4 тысячи рублей в год.
Комментарии
бесполезная акция. прибор стоит 1200 рублей
а в рамках акции государство потратит по 4000 рублей на каждый
хотя нет, полезная для тех, кто ее устраивает