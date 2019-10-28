Минэкономразвития отказалось от "налога Чубайса", из-за которого вырастут тарифы ЖКХ

Минэкономразвития исключило предложенный главой "Роснано" Анатолием Чубайсом "углеродный налог" из законопроекта о регулировании выбросов парниковых газов, пишет РБК.
Отмечается, что в министерстве на такой шаг пошли после замечаний, представленных Минэнерго, Минпромторгом и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) на первый вариант документа, в котором налог присутствовал.
Скорректированный вариант законопроекта ведомство уже направило в правительство, пишет издание со ссылкой на письмо замминистра экономического развития Михаила Расстригина, которое он отправил в правительство.
Представители профильных вице-премьеров Дмитрия Козака и Алексея Гордеева отказались от комментариев. В РСПП заявили, что пока не получили итоговую версию законопроекта.
Ранее в РСПП рассказали, что обязанность по уплате "углеродного сбора" коснется крупных предприятий реального сектора – в первую очередь топливно-энергетического комплекса. С учетом того, что тепло – полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод приведет к росту тарифов для населения. А в конечном итоге вырастут цены на продукцию металлургического комплекса, транспорт и так далее.
При этом каждый рубль такого сбора увеличит тариф на 1,2 рубля, уверены эксперты.
Чубайс, комментируя "углеродный налог", говорил, что это позволит стимулировать промышленников "к снижению выбросов". Примечательно, что его идею сразу раскритиковали в Госдуме. Однако в Минэкономразвития инициативу посчитали достойной, для того чтобы она стала законопроектом.
В первоначальном проекте закона, разработанном Министерством экономического развития, предлагалось установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий – 150 тыс. тонн СО2-эквивалента. В случае превышения установленной квоты организация с 2025 года будет обязана выплачивать "углеродный сбор". Предприятие само должно будет проводить инвентаризацию и предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов. Но ставки "углеродного сбора" были не определены – планировалось, что они будут определены правительством только через пять лет после вступления в силу закона.
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