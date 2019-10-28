Каменские депутаты сместили и.о. главы района и назначили нового. Тоже временного

Депутаты Каменского районного собрания временно возложили полномочия главы района на Алексея Жихаренко и сняли с этого поста Евгению Гордиенко. Такое решение было принято путем опросного голосования. Соответствующий документ датирован 28 октября и имеется в распоряжении портала amic.ru.
"Временно возложить полномочия главы Каменского района на заместителя главы администрации района А.Ю. Жихаренко. Признать утратившим силу решение Каменского районного Собрания депутатов от 12.09.2018 "О возложении полномочий главы Каменского района" (тогда на пост назначили Гордиенко)", – сказано в документе.
Получить оперативный комментарий в аппарате райсобрания пока не удалось. Председатель районного Собрания Виктор Кашицин находится на больничном.
Напомним, 24 августа 2018 года суд отстранил главу района Федора Найдена от исполнения своих обязанностей. Тогда депутаты временно назначили на этот пост его заместителя – Евгению Гордиенко. 23 октября 2019 года треть депутатов выступила за снятие ее с поста и назначении другого заместителя главы администрации – Алексея Жихаренко.
После этого было назначено опросное голосование. За Жихаренко проголосовали 12 депутатов, один был против, еще пятеро не голосовали. Но этого было достаточно для принятия решения.
Как ранее сообщал депутат АКЗС из Камня-на-Оби Василий Железовский, поводом для "отстранения" могли стать проблемы с отопительным сезоном и сложные отношения с депутатским корпусом.
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