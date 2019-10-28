Умер тренер спортшколы "Динамо" Виталий Жилкин

26 октября на 57-м году жизни умер тренер юных футболистов "Динамо", мастер спорта СССР по футболу Виталий Евгеньевич Жилкин, сообщает "Алтайский спорт".
Свою карьеру он начал в составе ташкентского футбольного клуба "Пахтакор", который в 1982 году занял шестое место в чемпионате СССР по футболу. Один из самых ярких матчей клуба – победа над ленинградским "Зенитом" со счетом 5:0. В этой игре Виталий Жилкин забил один мяч.
Через некоторое время после получения травмы он стал работать тренером. Сначала в спортшколе "Динамо", а затем вторым тренером в профессиональной барнаульской команде. Ненадолго он уезжал в Находку, где был вторым тренером клуба "Океан".
В качестве детского тренера Виталий Евгеньевич воспитывал команду ребят 2008 года рождения. В этом году команда заняла второе место на международном фестивале "Локобол – 2019 – РЖД".
Прощание с Виталием Евгеньевичем Жилкиным пройдет 29 октября с 9 до 11 утра в ритуальном зале по адресу ул. Аносова, 8.
Комментарии
57 лет, спортсмен.
Как рано мужчины в россии умирают
Завтра же и кума моего прикопают(48 лет). Но из-за двух здоровых мужиков статистика не пострадает.
Светлая память !