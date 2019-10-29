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Названы самые надежные потребители электроэнергии на Алтае

, ИА "Амител"
Торжественная церемония их награждения прошла в конференц-зале ИД "Алтапресс"

Сегодня АО "Алтайэнергосбыт" объявило победителей и дипломантов национальной премии потребителей электроэнергии "Золотая опора – 2019". Ежегодный конкурс проводится среди клиентов региональных энергосбытовых компаний Группы "Интер РАО", в состав которой входит и АО "Алтайэнергосбыт".

Лучшим потребителем электроэнергии в Алтайском крае было признано ООО "Холод" (г. Заринск), в Республике Алтай – АО "Аэропорт Горно-Алтайск".

В список самых надежных партнеров, четко и в срок выполняющих свои договорные обязательства, активно внедряющих энергоэффективные технологии, вошли 40 предприятий и организаций, выбранных более чем из 13,4 тысячи юридических лиц – клиентов АО "Алтайэнергосбыт" в Алтайском крае и Республике Алтай. 17 из них стали обладателями дипломов, 21 удостоен благодарственных писем за плодотворное сотрудничество с АО "Алтайэнергосбыт".

Приводим перечень предприятий и организаций, получивших награды конкурса "Золотая опора – 2019":

Победители конкурса "Золотая опора":    

1. ООО "Холод";

2. АО "Аэропорт Горно-Алтайск".

Дипломанты:

1. ФКП "Бийский олеумный завод";

2. ООО "Третьяковский элеватор";

3. ЗАО "Волчихинский пивоваренный завод";

4. ООО "Управление водопроводов";

5. ООО "Алтайская марка";

6. АО "Санаторий Рассия";

7. АО "Курорт Белокуриха";

8. Администрация г. Рубцовска;

9. ПАО "Ростелеком" (Алтайский филиал);

 10. ООО "Птицефабрика "Комсомольская";

 11. ООО "Ренессанс Косметик";

 12. ОАО "Барнаульский пивоваренный завод";

 13. ООО "Брюкке";

 14. ЗАО "Славгородский молочный комбинат";

 15. АО "Имени Анатолия";

 16. ООО "Каменская птицефабрика";

 17. ООО "Алтай Резорт".

Обладатели благодарственных писем:

 1. ООО "Приозёрное";

 2. ООО "ЧарышАгроИнвест";

 3. ООО "Артель старателей "Поиск";

 4. ООО "Рубцовский ЛДК";

 5. АО "Рубцовский тепло-энергетический комплекс";

 6. АО "Санаторий "Алтай";

 7. АО "Теплоцентраль Белокуриха";

 8. ОАО "Кучуксульфат";

 9. МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула; 

10. АО "Павловский маслосырзавод";

11. ЗАО "Союзмука";

12. ООО "Барнаульский литейно-механический завод";

13. АО "Барнаульский молочный комбинат";

14. ООО "Белуха";

15. ООО "Новокытмановское";

16. ООО "Агрофирма Май";

17. СПК "Колос";

18. КУ РА "Майминское Лесничество";

19. УПФР в Кош-Агачском районе Республики Алтай;

20. ООО "Сельскохозяйственное предприятие им. Г.С. Титова";

21. ООО "Престиж".

"Эта награда является выражением нашей глубокой признательности своим надежным клиентам и партнерам. Они являются опорой стабильного развития экономики двух Алтаев, – подчеркнул генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт" Валерий Нагорнов. – Добросовестное выполнение организациями своих обязательств свидетельствует об устойчивости бизнеса, их лидирующих позициях на рынке, постоянном стремлении к развитию".

АО "Алтайэнергосбыт"
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
Телефоны:
Алтайский край – 8 (3852) 560-660;
Республика Алтай – 8 (38822) 20-570
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.10.2019 13:14
iOne

6. АО "Санаторий Рассия";

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