Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин распорядился продумать дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в России. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока.
Согласно документу, необходимо ограничить доступ к информации, публикуемой в интернете, о способах изготовления и применения наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ, и о месте их приобретения. Кроме того, склонение к потреблению и пропаганда в Сети также будут наказуемы.
"Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет", — говорится в перечне поручений.
Среди мер также указаны: профилактика потребления наркотиков, реабилитация и ресоциализация, поддержка негосударственных организаций, помогающим зависимым людям.
Доклад нужно представить до 10 января 2020 года, далее — ежеквартально. Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Комментарии
а может меньше врать нада про наркотики