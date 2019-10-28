RT запустил в продажу ватники с матерной надписью на латинице

Магазин сувенирной продукции RT начал продажу ватников, на спине которых под заплаткой с надписью "CENSORED" скрыта напечатанная латиницей фраза.
Слова, которые предпочли скрыть, на чемпионате мира по футболу в 2018 году прокричал на камеру бразильский болельщик. Фраза, которая быстро стала мемом, выглядит примерно следующим образом: "Россия офигенна, братан!"
"Наши волшебные ватники сделают патриотом даже типичного коренного британца", — написала в своем Twitter главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Есть два варианта: мужской и женский. На цену это не влияет, за любой просят 15 тыс. рублей.
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