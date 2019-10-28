Власти Болгарии обвинили российского дипломата в шпионаже и выслали из страны

Прокуратура Болгарии заподозрила в шпионаже первого секретаря посольства России, пишет РБК.
Как сообщается на сайте ведомства, с сентября 2018 года дипломат собирал информацию, которая составляет государственную тайну, и передавал ее.
Прокуратура имя подозреваемого не уточнила. На сайте посольства России в Болгарии отмечается, что должность первого секретаря занимают девять человек.
По данным РИА "Новости", власти Болгарии уже выслали российского дипломата. Он покинул страну. Расследование в отношении него пришлось прекратить из-за дипломатического статуса подозреваемого.
Посольство России информацию не комментирует.
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