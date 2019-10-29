Банки не готовы кредитовать барнаульских застройщиков, но стараются

В Барнауле строят многоэтажки на сумму более 33 млрд рублей. Примерно такой объем финансирования ожидается от банков в рамках нового закона о долевом строительстве, но в 2019 году выдано только 2,5 млрд кредитов. Об этом сообщила Ольга Дерявская, замруководителя краевой Госинспекции на пресс-конференции 28 октября. Она отметила, что финструктуры еще не готовы закрывать потребность рынка новостроек. Между тем закон обязал строителей работать на кредитные или собственные средства.

Что происходит на рынке новостроек?

В Алтайском крае возводят 92 многоквартирных дома. После окончательного вступления в силу всех поправок в закон о долевом строительстве с 1 октября, по-старому, с участием денег дольщиков, "разрешено" достроить 84.

Емкость рынка новостроек отражает сумма, на которую проданы квартиры в строящихся домах. Сейчас Алтайский край вышел на рекордные 33 млрд рублей, приводит данные Ольга Дерявская. Примерно на такую сумму и даже больше, учитывая увеличивающиеся планы по вводу жилья, банки должны будут кредитовать застройщиков уже через два года, когда заселят последние многоэтажки с долевым финансированием.

Однако с конца прошлого года в Алтайском крае проектное финансирование удалось оформить только на пять домов. Инвестиционная стоимость объектов составляет 2,585 млрд рублей. Еще три дома с конца августа ждут денег кредиторов.

Таким образом очевидно, что банкам сложно будет полностью закрыть потребность застройщиков Барнаула в финансировании. Ольга Дерявская говорит: "На протяжении длительного времени на многих площадках, где обсуждается вопрос (отказа от долевого финансирования строительства, – прим. авт.), я слышу, что банки готовы кредитовать застройщиков. Но когда начинаешь работать по конкретной ситуации, понимаешь: банки не готовы". Впрочем, Дерявская подчеркнула, что кредиторы стараются отладить работу.

Что будет дальше?

Сами застройщики также не готовы строить в тех же объемах за свой счет. По данным Госинспекции, только "Строительная инициатива" Юрий Гатилова ("дочка" "Жилищной инициативы") планирует построить дом за свой счет. А ИСК "Союз" Владимира Отмашкина, которая прорабатывала схему строительства домов за свой счет, все-таки оформила проектное финансирование.

Пока сложившаяся ситуация не отражается на объемах ввода. "В этом году выдано меньше разрешений на строительство, чем в прошлом. Но количество квадратных метров сопоставимо, – говорит начальник Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края. – Ввод (в плановых объемах) на 2020 и 2021 годы просматривается".

Почему государство отказывается от долевок

С 2017 года в России идет переход от долевого финансирования строительства жилья на проектное. После 1 июля 2018 года у застройщиков появилось право открывать эскроу-счета. А с 1 июля 2019-го это стало обязанностью. Льготу получили только те проекты, которые к назначенной дате удалось построить на 30% и продать в них 10%.

Счет эскроу в долевом строительстве – это специальный счет, на котором хранятся средства гражданина. При этом застройщик не вправе пользоваться ими в процессе строительства, а может забрать после ввода дома в эксплуатацию. Застройщик может работать за счет собственных средств или по проектному финансированию.