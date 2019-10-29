Назван средний возраст заболеваемости раком в России у мужчин и женщин

Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года, сообщает RT со ссылкой на Российское общество клинической онкологии.
Для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин – 64,2 года. За десять лет этот показатель изменился: в 2008 году средний возраст заболевших мужчин составил 63,8 года, женщин – 63,3. В возрастной группе 60 лет и старше диагностируется 71,3% случаев заболевания среди мужчин и 65,8% среди женщин.
"Это связано с тем, что злокачественные опухоли в целом и рак в частности – это чаще всего болезнь накопления молекулярных нарушений, которое достигает критического значения и начинает приводить к формированию опухолей в старшей возрастной группе", – объяснил завотделением химиотерапии Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи Федор Моисеенко.
Рак молочной железы в России чаще диагностируется в возрасте от 60 до 74 лет, средний возраст выявления опухолей легкого – 65 лет, рака прямой кишки – 66,6.
Возраст возникновения рака поджелудочной железы составляет 65 лет для мужчин и 70 лет для женщин. Для рака печени пик заболеваемости приходится на мужчин старше 55 лет и женщин старше 60 лет.
"Нет ничего удивительного в скачке заболеваемости у лиц старшего возраста. Факторы риска для этих опухолей чаще всего спорадические и связаны с вредными привычками, особенностями питания", – подчеркнул старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии Национального исследовательского медицинского центра онкологии имени Н.Н. Блохина Илья Покатаев.
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