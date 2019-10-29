Мария Бутина прилетела в Барнаул

Освободившаяся из заключения в США уроженка Алтайского края Мария Бутина после депортации вернулась в Барнаул.
Сообщается, что Мария прибыла в барнаульский аэропорт рейсом из Санкт-Петербурга, самолет приземлился примерно в 05:10 утра. Ранее предполагалось, что она прибудет в родной город рейсом из Москвы, который был выполнен в 05:55 утра.
В Москву она прилетела 26 октября. Там она рассказала, что собирается пробыть в столице не больше двух дней, после чего отправится на малую родину – в Барнаул.
По ее словам, главным ее заказом к возвращению стала запеченная курица. "Я маме сказала: "Мам, когда я приеду, ты, пожалуйста, возьми пять кур, испеки их в духовке все пять. С чесночком, как положено. Я все пять их съем", – призналась Бутина. Еще одним продуктом, которым она больше всего хочет полакомиться, стали бананы. Их заключенным давали только по праздникам.
Никаких дополнительных встреч Бутина на ближайшее время не запланировала. "Встречи – только с родителями", – подчеркнула она.
28 апреля 2019 года суд приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы с вычетом уже проведенного под стражей срока (девять месяцев). 25 октября она была освобождена. После этого ее депортировали на родину. По мнению обвинения, Бутина "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". Кроме того, россиянку обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику". Мария Бутина окончила АлтГУ в 2010 году. По образованию она политолог. Была членом Общественной палаты Алтайского края. Является основателем и членом правления общероссийской общественной организации "Право на оружие".
Комментарии
Значит и в Барнауле можно выучится, не совсем болото
На свободу с чистой совестью
Герой нашего времени! Нужно улицу в ее честь переименовать
Исстрадалась бедняжка без бананов в американской тюряге. И чего вокруг этой недоматахари ежедневные пляски?
На свободу с чистой совестью
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Сдала всех и вся, за это получила свободу.
"Сообщается, что Мария прибыла в барнаульский аэропорт рейсом из Санкт-Петербурга, самолет приземлился примерно в 05:10 утра. Ранее предполагалось, что она прибудет в родной город рейсом из Москвы, который был выполнен в 05:55 утра".
ARRIVALS - TUESDAY, OCT 29
05:10
04:43 Landed
St. Petersburg (LED)
IO226 (SU95)
05:55
05:11 Landed
Moscow (SVO) SU1430 (A321)
Из Москвы прилетела
Правильно сделала, всех надо сдавать, особенно, когда ничего не знаешь. Если одна сторона придуряется, надо также делать
Такими как Бутина, Барнаулу нужно гордиться! Хорошо, что все закончилось.
Ну урок ей хороший. Она же в какой-то общественной организации. Теперь ее задача рассказывать, как над ней издевались. В телепередачах, правозащитных организациях. Это определит ее дальнейшую карьеру
Вот какие щеки отъели на казенных харчах )
Кто это вообще?
29.10.2019 08:22
- гость -
Чему гордиться?
Умная девочка, видел её беседу с Соловьёвым. Успехов ей в жизни
А кто это?
PS Вчера читал в АП, что татарин в Чите оказывается наших земляков положил. Кто в курсе?
Позор, как он есть.
Скоро,коронуют.Но сначало,героя россии присвоят.
Триупх внешей политики.
Счастье то какое!!!
Вот новость то. Ну вернулась и что с того. Глядите ка бедняжка, нечего по заграницам было парится. Пусть на Родине пользу приносит.
В думе будет депутатом? или по РенТВ что нибудь будет вести?
Чо орёте! Зато Барнаул вон как прославила, поди теперь и америкосы знают..
по РенТВ что нибудь будет вести?
Дом 22 можно где нибудь замутить..))
Сфабрикованное дело Бутиной - позор США. Ничего не нашли против Америки в ее деятельности, отпустили подчистую, но, читая комменты, убеждаешься, что пропаганда дело своё знает - "осадочек" то остался, что в чем-то, да виновата......
29.10.2019 09:31
- гость - Ага и вас туда первых набрать, стройте котеджный поселок Фирсову слободу 3. А Мария -красотка!
29.10.2019 09:37
- гость -
. А Мария -красотка!
Любовь зла...))
Спутали мерикосы Бутину с Путиной
13 декабря 2018 года Бутина в рамках сделки со следствием признала в американском суде свою вину в участии в сговоре против США, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника. 26 апреля 2019 года приговорена в США к 18 месяцам тюрьмы.А кто этот чиновник?????.
раз такая патриотка то сиди в своей стране!!!!! поднимай хорошими делами свою малую Родину!!!!!! понятно!!
нечего шарится по заграницам!
09:42 - гость -
Хотелось бы услышать за что вас полюбили...будете убеждать что не козел?
Нищий пенсионер, 09:45, наберите в поисковике Бутина у Соловьева от 27.10.2019, может мозги прояснятся, а не писать то, что мериканская пропаганда вам на уши повесила...
Барнаул не отпускает своих чад!!!!!!! иммиграция наоборот начась!!! велком все назад в родные пенаты!
давайте называть вещи своими именами. не героиня, а труженица невидимого политического фронта причинным местом.
29.10.2019 09:52
- гость -
Я при одной только фразе Соловьев не стал бы это смотреть. А вы предлагаете пенсионерам мозги промыть. Вы занимаетесь пропагандой как и этот "журналист". Как вам не стыдно, я даже бы вас поставил на одну доску с мошенниками которые ходят по квартирам и обманывают-втюхивают-грабят пенсионеров!
09:47 гость
Вы хоть сами то поняли, какую чушь написали? - Сиди дома и занимайся международными делами.
Вот вы тут сидите и "поднимаете хорошими делами свою малую Родину!!!!!! понятно!!"
Ведь вы не "шаритесь по заграницам!" Можно подробнее о вашей деятельности на посту патриота. Ну ничего не знаем о вашей деятельности, а то все хуже и хуже в России, ау, патриот!!!!
29.10.2019 09:47
- гость -
будете убеждать что не козел?
Не, бараном это не понять.
10:00 - гость - "Я при одной только фразе Соловьев не стал бы это смотреть"
У вас есть более достойные источники информации? Откуда черпаете свои воззрения на мир, из каких конкретно СМИ, назовите?