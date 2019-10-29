Тело женщины обнаружили в алтайском озере, когда чистили дно

Озеро, которое граничит и с кладбищем, и с больницей / Фото: amic.ru
В озере Колядинском, расположенном в селе Тюменцево, обнаружили женское тело. Данную информацию подтвердили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщили amic.ru местные жители, есть предположение, что это та самая женщина, которая пропала в июле 2016 года. Она ушла утром из инфекционного отделения районной больницы покурить и не вернулась. Медицинское учреждение стоит в нескольких сотнях метров от озера.
Само озеро Колядинское находится прямо в селе. С одной стороны – лес, в котором расположено кладбище, а с противоположной – больница. С двух других краев – жилые дома.
"Это может быть не криминальное тело. Если будет проверка, поскольку человек погиб, проводить ее однозначно будет Следственный комитет", – отметили в региональном МВД. На данный момент комментарий СК получить не удалось.
Тело было обнаружено в понедельник, 28 октября, во время чистки дна озера от значительных иловых отложений. В сентябре сообщалось, что очистку проведут в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".
Комментарии
убийца садовник
запретит очистку озер! а то и не такое нароют, а следственному комитету потом разгребать