Россияне рассказали о том, чего они боятся больше всего в жизни

"Левада-центр" провел опрос и узнал, чего россияне боятся больше всего, сообщает РБК.
Оказалось, что больше всего люди боятся болезни близких, войны и произвола властей. Кроме того, большая часть опрошенных боится бедности, возврата к репрессиям, ужесточения политического режима и опасается за свое здоровье. Распространены также страхи нападения преступников, СПИДа и смерти.
Отмечается, что список страхов не сильно изменялся с момента проведения опроса в 1994 году. Однако в предыдущем исследовании боязнь произвола властей находилась на три строчки ниже, чем сейчас. Страх перед болезнями близких занимает первую строчку в каждом из опросов.
Комментарии
Вот поэтому и поддерживают режим, т.к. боятся его больше спида и смерти?!