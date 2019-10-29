Песков не согласился с опросом о страхе россиян перед произволом власти

В Кремле считают эмоциональными ответы россиян на вопросы Левада-центра, согласно которым в последние годы растет страх перед произволом власти, пишет РБК.
"Мы безусловно обращаем внимание на все подобные публикации", — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он заметил, что власти результаты подобных опросов "принимают во внимание" и призвал не делать "обобщающих суждений" на основе подобных данных.
Вместе с тем, по его словам, Кремль не знаком с точной формулировкой вопросов и методикой исследования. "Есть резонансные случаи, которые накладывают эмоциональный отпечаток, тут нужен более глубокий анализ с более глубокой дифференциацией", — подчеркнул Песков.
Напомним, согласно данным опроса Левада-центра, страх перед произволом властей вошел в тройку наиболее распространенных. Причем доля людей, которые этого боятся, с 2017 по 2018 год выросла почти в четыре раза — с 10 до 38%. А к сентябрю 2019 года такой страх 33% населения страны испытывало постоянно, еще 49% — в разной степени. Также в список страхов попали "болезни родных" и "война".
Примечательно, что в целом список страхов не сильно изменился с момента проведения опроса в 1994 году. Однако тогда боязнь произвола власти находилась на три строчки ниже.
Комментарии
Стыдно за страну
И страшно за будущее детей
А как же стабильность, "дорогие росияны"? Не впечатляет?
2 слова "пенсия" и "реформа" - и в 4 раза у людей больше страха перед произволом.
Эмоциональное, ни в чем не обобщающее, ни к чему не призывающее, субъективное, неправильное утверждение.
Могут ли быть корректировки уже принятого решения?
Или всё правильно и ошибок быть не может?
Хлопчик прекрасно понимает, что только за счет страха населения они 20 лет насилуют страну...
Левада - иноагент, спецализирующийся на антиправительственных заказах. Принимать его опросы во внимание можно только сцеелью понимания куда будут целиться русофобы в информационной войне с Россией.
Это верно - только овцеому надоть верить и соловьевымкиселевым!!!
29.10.2019 19:35
- гость -
Не мешайте им! Пусть стыдятся и боятся. ))
А кому-то еще интересно, с чем он там соглашается?
Ну если беспредел творится везде. Никто не знает, какая очередная урина деду и его хозяевам в голову ударит.