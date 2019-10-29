Дорогу в селе Алтайского края отремонтировали "лужечно-ямочным" способом

29 октября дорожники заасфальтировали лужу на центральной улице в селе Первомайском Бийского района. Как рассказала amic.ru Надежда Рожнева, рабочие были недовольны, что их снимают.
Действия дорожников бийчанка сняла на видео и разместила в паблике "Инцидент Бийск". На кадрах видно, как рабочие раскидывают асфальт из кучи в лужу на дороге по улице Новой. В это время мимо проезжает автомобиль и становится очевидно, что ямы на дороге глубокие.
"Рабочие уверяли, что делают доброе дело, закидывая лужу остатками асфальта", – говорит Надежда. Она уточнила, что новое покрытие несколько недель назад положили на части улицы Спортивной вдоль школьного стадиона. Других дорожных работ поблизости не было.
"Еще подобным "лужечно-ямочным" способом отремонтировали улицу, которая ведет к магазину "Мария-Ра" в центре села", – добавляет Надежда и надеется, что "благоустройство" продержится хоть какое-то время.
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