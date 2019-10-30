Грудинин заявил, что у него нет миллиарда рублей на выплату по иску

Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин прокомментировал Forbes решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
"Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет", – сказал Грудинин.
По его мнению, через изъятие акций истцы хотят "захватить" предприятие.
Ранее подмосковный арбитражный суд частично удовлетворил иск акционеров – Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой – и обязал взыскать с Грудинина в их пользу 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей. Грудинин также обязан оплатить пошлину в размере 104 тыс. рублей.
Истцы считают, что ущерб был нанесен передачей руководством совхоза двух земельных участков. В марте 2018 года суд признал эту сделку незаконной.
Комментарии
А не надо было на Наши Выборы выдвигаться!
Власть в действии.
Да уж, сделал Павел Николаевич островок социализма на отдельной территории и встаю костью в горле. А они воруют и денежки за бугром складывают, вся суть продажной шайки.
Грамотный мужик но попал под каток опг вождя чернокожих.
Выдвигай свою кандидатуру на пост президент в 2024г. буду за тебя голосовать.
Хто его с судимостью то допустит на Наши Выборы.ха ха
30.10.2019 08:39
- гость -
с какой судимостью?
кость в горле воров этот Грудинин
Которая будет за уклонение от Законного решения Нашего Суда!
"С судимость" ))))) ну судился жи. ..
О чем говорить при таком электорате?
Надо было с акционерами в своё время договариваться, а не в тихоря рыбку ловить в мутной воде. Сейчас то можно что угодно кукарекать, политический заказ и проч.
Павел Николаевич, держись! Мы с тобой! Ни копейки мразям!
Сидел в своем совхозе,собирал ягодки,был Хозяином там.Наверняка всегда были недовольные правилами в этом совхозе,но боялись сказать,дабы не потерять свое жилье..А сейчас они нашли поддержку и все,что копилось в них годами,он получает в полной мере..