Названа предварительная причина стрельбы в забайкальской воинской части

Комиссия Минобороны, которая работает в поселке Горном Забайкальского края, подтвердила "межличностный конфликт" и "психологическую несовместимость" между Рамилем Шамсутдиновым, открывшим стрельбу по сослуживцам, и одним из офицеров, находившимся в карауле, сообщает РБК.
Информатор издания рассказал, что факты применения физического насилия к рядовому не подтвердились. К трагедии могла привести повышенная психическая нагрузка.
Кроме того, воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, и командиры редко контролировали обстановку. Все командиры, допустившие нарушения, будут наказаны вплоть до увольнения.
Напомним, что 25 октября при смене караула солдат начал стрельбу по сослуживцам. Погибли восемь человек.
Комментарии
У нас все не контролируется .
"командиры редко контролировали обстановку" - читай - процветала дедовщина!!!
30.10.2019 10:55
- гость -
Дедовщина со своим же призывом?
30.10.2019 11:00
- гость -
Что значит со своим же. 1 год служат, кто на полгода раньше пришел, тот и дед. У это парня 4й месяц был. Всякие черпаки и т.п. кануло в историю. Теперь так.
на национальной почве конфликт может быть и со своим призывом.
30.10.2019 11:11
- гость -
Что значит со своим же.
Что он со своего призыва тоже никого не пожалел. Вот что.
Кто бы сомневался... дедовщины у нас не было и нет.
30.10.2019 11:14
Ируся
Не была в армии, так не пиши ерунду. Татары такие же русскоязычные.
Вроде по-русски написано в статье, что конфликт был с офицером.
Жертву вылепить мешают факты?
Как всегда впрочем. Ждем справедливый приговор и длительный срок.
Проще всего списать убийство восьми человек на то, что застреливший их солдат был психически нездоров, как выясняется только сейчас. Ну а те, кто нёс службу рядом с ним, включая его командиров, этого не замечали, пока он беспрекословно выполнял всё, что ему прикажут или о чём попросят, если дело касалось неуставных отношений. Для тех, кто служил срочную, очевидно, что у парня произошёл нервный срыв из-за того, что его допекли придирками и не давали спать, но в таком случае офицеры, которых он убил, мягко говоря, халатно отнеслись к своим обязанностям и оказались не важными командирами, когда доверили ему оружие и пошли с ним в караул, за что и поплатились.
30.10.2019 11:14
Ируся
Не была в армии, так не пиши ерунду. Татары такие же русскоязычные.
Вроде по-русски написано в статье, что конфликт был с офицером.
так это не я.Это сослуживцы его в новостях сказали.
30.10.2019 11:36
Ируся
Не сочиняй. Кто бы их в новости пустил из армии?
... Следствие проверяет несколько версий случившегося, в том числе и ту, что убийство произошло из-за ненависти на национальной почве, якобы сослуживцы издевались над Шамсутдиновым из-за его национальности.
30.10.2019 11:14
Ируся "на национальной почве конфликт может быть и со своим призывом."
- Поэтому почти половина погибших татары? Логика незнакомоеслово?
Лицо у парня волевое хороший бы получился военный но увы.
30.10.2019 11:36
- гость -
Командир виноват, а сослуживцы причем? 9 человек? В т.ч. трое татар?