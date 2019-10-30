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Названа предварительная причина стрельбы в забайкальской воинской части

, ИА "Амител"
Версия физического насилия над солдатом не подтвердилась
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Комиссия Минобороны, которая работает в поселке Горном Забайкальского края, подтвердила "межличностный конфликт" и "психологическую несовместимость" между Рамилем Шамсутдиновым, открывшим стрельбу по сослуживцам, и одним из офицеров, находившимся в карауле, сообщает РБК.

Информатор издания рассказал, что факты применения физического насилия к рядовому не подтвердились. К трагедии могла привести повышенная психическая нагрузка. 

Кроме того, воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, и командиры редко контролировали обстановку. Все командиры, допустившие нарушения, будут наказаны вплоть до увольнения. 

Напомним, что 25 октября при смене караула солдат начал стрельбу по сослуживцам. Погибли восемь человек. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.10.2019 10:54
- гость -

У нас все не контролируется .

30.10.2019 10:55
- гость -

"командиры редко контролировали обстановку" - читай - процветала дедовщина!!!

30.10.2019 11:00
- гость -

30.10.2019 10:55
- гость -

Дедовщина со своим же призывом?

30.10.2019 11:11
- гость -

30.10.2019 11:00
- гость -

Что значит со своим же. 1 год служат, кто на полгода раньше пришел, тот и дед. У это парня 4й месяц был. Всякие черпаки и т.п. кануло в историю. Теперь так.

30.10.2019 11:14
Ируся

на национальной почве конфликт может быть и со своим призывом.

30.10.2019 11:21
- гость -

30.10.2019 11:11
- гость -
Что значит со своим же.

Что он со своего призыва тоже никого не пожалел. Вот что.

30.10.2019 11:21
- гость -

Кто бы сомневался... дедовщины у нас не было и нет.

30.10.2019 11:28
- гость -

30.10.2019 11:14
Ируся

Не была в армии, так не пиши ерунду. Татары такие же русскоязычные.
Вроде по-русски написано в статье, что конфликт был с офицером.

30.10.2019 11:29
технарь

Жертву вылепить мешают факты?
Как всегда впрочем. Ждем справедливый приговор и длительный срок.

30.10.2019 11:36
- гость -

Проще всего списать убийство восьми человек на то, что застреливший их солдат был психически нездоров, как выясняется только сейчас. Ну а те, кто нёс службу рядом с ним, включая его командиров, этого не замечали, пока он беспрекословно выполнял всё, что ему прикажут или о чём попросят, если дело касалось неуставных отношений. Для тех, кто служил срочную, очевидно, что у парня произошёл нервный срыв из-за того, что его допекли придирками и не давали спать, но в таком случае офицеры, которых он убил, мягко говоря, халатно отнеслись к своим обязанностям и оказались не важными командирами, когда доверили ему оружие и пошли с ним в караул, за что и поплатились.

30.10.2019 11:36
Ируся


30.10.2019 11:14
Ируся

Не была в армии, так не пиши ерунду. Татары такие же русскоязычные.
Вроде по-русски написано в статье, что конфликт был с офицером.

так это не я.Это сослуживцы его в новостях сказали.

30.10.2019 11:50
- гость -

30.10.2019 11:36
Ируся

Не сочиняй. Кто бы их в новости пустил из армии?

30.10.2019 12:12
Ируся

... Следствие проверяет несколько версий случившегося, в том числе и ту, что убийство произошло из-за ненависти на национальной почве, якобы сослуживцы издевались над Шамсутдиновым из-за его национальности.

30.10.2019 12:13
- гость -

30.10.2019 11:14
Ируся "на национальной почве конфликт может быть и со своим призывом."
- Поэтому почти половина погибших татары? Логика незнакомоеслово?

30.10.2019 12:14
- гость -

Лицо у парня волевое хороший бы получился военный но увы.

30.10.2019 12:14
- гость -


30.10.2019 11:36
- гость -
Командир виноват, а сослуживцы причем? 9 человек? В т.ч. трое татар?

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